Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: AİHM Türkiye'ye karşı adil değil

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TvNet’te Ayşe Böhürler’in sunduğu “Türk Kahvesi” programında soruları yanıtladı. Bozdağ, Osman Kavala’nın tutukluluğu nedeniyle Türkiye’ye “ihlal cezası” veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) adil davranmadığını söyledi. AİHM’in, Osman Kavala hakkındaki son kararının hatırlatılması üzerine Bozdağ, Türkiye’nin AİHM kararlarına uymayı taahhüt eden bir ülke olduğuna işaret etti.

EN ÇOK TÜRKİYE UYUYOR

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti: “Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayı taahhüt eden ülkeler içerisinde en yüksek oranda AİHM kararlarına uymuş ülkedir. Şu ana kadar üye ülkelerin, AİHM kararlarına uyma oranı yüzde 80,20. Türkiye’nin uyma oranı yüzde 87,98. Osman Kavala konusunda Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği ihlal kararına 10 Aralık 2019’da uymuş ve uygulamıştır. Bu uygulamadan sonra Kavala’nın avukatları konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşımışlar, tutukluluğu başka dosyadan, suçtan devam ettiği için ‘Uymadı’ diye. Türk Anayasa Mahkemesi de bu ayrı dosya, ayrı bir suç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına Türk mahkemesi uymuştur diye karar vermiştir. Şimdi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne konu gitti. AİHM’in önünde şu anda 72 binden fazla dosya var. Avrupa Konseyi’nden gelen işleri denetleyen ‘Büyük Daire’ denilen üst yerde ise 22 dosya var. Bu, 22’nci dosya, en son giden dosya. Bu dosyalardan en erken geleninin bekleme süresi 1,5 yıl.

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Bakan Bozdağ, TvNet’te Ayşe Böhürler’in sunduğu “Türk Kahvesi”programına katıldı.

YUNANİSTAN’I KORUYOR

Yunanistan’da spor, gençlik derneklerinin isminde ‘Türk’ kelimesi geçiyor diye idari makamlar bu dernekleri kapattı. Yargı, idareyi haklı buldu. AİHM’e götürdüler. AİHM, ‘hak ihlali’ var dedi. Yunanistan 2008’den beri bu kararlara uymuyor ve uygulamıyor. Büyük Daire’nin önünde bekliyor. Büyük Daire bu kararı AİHM’e götürüp görüş daha sormadı. Fransa’nın, Almanya’nın, pek çok ülkenin kararı var. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de konu Türkiye olduğu zaman kesinlikle adil davranmıyorlar, taraflı davranıyorlar. Leyla Şahin, Merve Kavakçı olayında gördük, Refah Partisi, Fazilet Partisi davalarında gördük. Bir sürü olay var, insan hakkıysa ben de insanım, benim de hakkım var. Bana da diğer insan gibi davranması lazım. Türkiye de bu hakları talep eden bir ülke. Türkiye’ye de eşit davranması lazım. Adil davranmadığını, tarafsız olmadığını düşünüyorum.”

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Nafaka konusu çözülmeli

Uzun zamandır çok tartışılan süresiz nafaka ile ilgili değişikliğe gidilebileceğini söyleyen Bozdağ, “Türkiye’de artık boşanma büyük bir sorun haline geldi. Nafaka konusu çözülmesi gereken bir sorun haline gelmiştir ve adil olmalıdır. Bu konu çözüm bekleyen sorunlardan bir tanesi. Seçimden sonra bu konu ele alınacaktır. Süreli nafaka süresiz nafaka haline getirilmiş. Yasal değişiklik ihtiyacı ortadadır. Her iki tarafın hakkını koruyan adil bir düzenlemeye ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

OYNAT 02:08 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ TVNET'te FETÖ ile mücadeleye değindi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ TVNET ekranlarında Türk Kahvesi programına konuk oldu. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, 'Bugüne kadar FETÖ ile ilgili 676 bin 411 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bugüne kadar 28 ülkeden 124 FETÖ'cünün iadesi gerçekleşti.' diye konuştu.

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