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POLİTİKA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ altılı masanın cumhurbaşkanı yönetim sistemine tepki gösterdi: Anayasanın kısmen ilgası

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, altılı masa tarafından açıklanan 'genel başkanlar cumhurbaşkanı kadar söz sahibi ve imza yetkisine sahip olacak' ifadesinin sivil darbe olacağını belirtti. Bozdağ, "Altılı masadaki liderlerin alacağı kararlar veya yapacağı uygulamalar Cumhurbaşkanına ait yetki ve görevlerin gasbı" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ altılı masanın cumhurbaşkanı yönetim sistemine tepki gösterdi: Anayasanın kısmen ilgası
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Altılı masa tarafından ileri sürülen cumhurbaşkanı yönetim sistemine ilişkin tepkiler devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabı Twitter üzerinden altılı masanın ifadelerini eleştirdi.

'ANAYASA'DA TANIM BELLİ'

Altılı masa tarafından ileri sürülen 'genel başkanlar cumhurbaşkanı kadar imza yetkisine sahip olacak' sözlerine ilişkin Bozdağ, "Anayasaya göre:“Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun…kullanılır ve yerine getirilir”(M.8) “Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir”(M.104/1) “Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz”(M.6/3) Örneğin Bakan/üst düzey yöneticisi atama yetkisi, kanunla dahi devredilemez. Zira Anayasanın cumhurbaşkanına verdiği yetki ve görevler, münhasıran cumhurbaşkanına aittir. Kaldı ki Anayasa’da yürütme yetkisi ve görevinin devrine, ortak kullanımına ya da bölünmesine izin veren hiçbir hüküm de yoktur. Ayrıca Anayasa, kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisinin kullanılmasını ayrımsız herkes için açık ve tartışmasız yasaklamıştır.' ifadelerini kullandı.

'SİVİL DARBE'

Bozdağ, "Anayasa’nın bu açık hükümlerine rağmen altılı masadaki liderlerin alacağı kararlar veya yapacağı uygulamalar; fiilen Anayasanın kısmen ilgası, yürütme organına sivil darbe, Cumhurbaşkanına ait yetki ve görevlerin gasbı, Cumhurbaşkanının eli, ayağı ve ağzının bağlanması" dedi.

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