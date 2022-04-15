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Gündem Adalet Bakanı Bekir Bozdağdan Cemal Kaşıkçı açıklaması Yargılamanın nakli kanuna uygun
POLİTİKA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Yargılamanın nakli kanuna uygun

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan'a devredilmesine ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan yeni açıklama geldi. Bakan Bozdağ, ''Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir.'' dedi.

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Haber Merkezi DHA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağdan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Yargılamanın nakli kanuna uygun
Foto/arşiv

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin dava dosyasının Suudi Arabistan’a devredilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamalarında "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir, Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasî hesapla yapılan çarpıtma yorumdur." ifadelerini kullandı.

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