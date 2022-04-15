Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Yargılamanın nakli kanuna uygun

Hayat

Uçak: Yeni bir çağın sembolü

Le Corbusier’e göre insanın makineleşmeye olan arzusu ve kavgası şehirle olan ilişkisine de yansımış, artık hem şehrin hem insanın birbirlerini değiştirip dönüştürebilecekleri bir sisteme bürünmüştür. Ketebe Yayınları’ndan çıkan Aircraft adlı çalışmada yazar uçağın ilk keşfedildiği o yıllardaki şehir plancılarının ve mimarların yaşadığı dehşeti ve şaşkınlığı bir arada anlatıyor.