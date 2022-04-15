Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Yargılamanın nakli kanuna uygun

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin dava dosyasının Suudi Arabistan’a devredilmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamalarında "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir, Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasî hesapla yapılan çarpıtma yorumdur." ifadelerini kullandı.