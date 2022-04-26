Adalet Bakanı Bozdağ: Cumhurbaşkanımıza dil uzatanları kınıyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Osman Kavala'nın müebbet hapis cezasına çarptırılma kararınnın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirten Bakan Bozdağ, "Kimsenin seçilmiş Cumhurbaşkanına parmak sallamaya hakkı da, haddi de yoktur. Türkiye hukuk devletidir. Kimse yargının üstünde değildir. Cumhurbaşkanımıza ve hakimlerimize dil uzatanları kınıyorum" ifadelerini kullandı.

#CANLI Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/040ZRMgm3o — Yeni Şafak (@yenisafak) April 26, 2022

'HERKES KENDİ İŞİNE BAKSIN'

ABD ve Avrupa'nın Kavala kararına tepkilerini de sert bir dille eleştiren Bozdağ şunları söyledi: "Kararlar beklenince Ankara'da hakimler var tam tersine beklenmeyen kararlar çıkınca 'kararlar talimatla veriliyor' gibi kararları siyasi taraftarlığa göre değerlendirmek hukuk devleti ile bağdaşmayan bir uygulama olarak ortaya çıkıyor. Buradan herkesi hukuk devletine saygı duymaya davet ediyorum. Herkes işine baksın. Türk yargısı bağımsızdır. Almanya ve ABD işine baksın" dedi.

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OYNAT 00:28 CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Gezi' tehdidi: Çok yakında bu hakimlerin hepsinden hesap soracağız CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, karara bağlanan 'Gezi davası' sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, hakim ve savcılara tehditler savurdu. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan sanıklara arka çıkan Tanrıkulu, 'Çok yakında bu hakimlerin, savcıların hepsinden hesap soracağız' dedi.



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