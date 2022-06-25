Adalet Bakanı Bozdağ: Erdoğan'ın adaylığı konusunda anayasal bir engel yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimi adaylığı ve orman kundakçılarına verilecek cezaların artırılmasına yönelik önemli mesajlar verdi.

#CANLI Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/QxNfI5NuQa — Yeni Şafak (@yenisafak) June 25, 2022





'BOŞUNA TER DÖKMESİNLER'

Adalet Bakanı Bozdağ, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu belirterek, Bozdağ, "2023'te yapılacak seçim Cumhurbaşkanımızın yürütme organı ve devletin başı olarak ikinci seçimi olacaktır. Engel arayanlar boşuna ter dökmesinler, boşuna yorulmasınlar" dedi.

Marmaris'taki orman yangını

Bakan Bozdağ, ormanları kasten yakanlarla ilgili Erdoğan'ın idam çıkışı sorusuna ise, "Kasten orman yakanlara yönelik cezanın artırılması için çalışmalara başladık. Yeniden gündeme geleceğini öngörüyoruz. Görüşüldüğünde kamuoyuna duyurulacak" ifadelerini kullandı.

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ERDOĞAN'DAN "İDAM" ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kasten orman yakanlara verilen cezanın artırılması gerektiğini kaydetmişti. Erdoğan, "Caydırıcı bir ceza. Ucu nereye dayanıyor idama mı? İdam olmalı. Sultan Fatih ne diyor? Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum diyor. Bu iş o kadar önemli. Sadece orman mı? Bütün haşerat, hayvanlar hepsi bu ormanlarla beraber yanıyor" ifadelerini kullanmıştı.