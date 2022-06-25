Gündem Adalet Bakanı Bozdağ Erdoğanın adaylığı konusunda anayasal bir engel yok
ANKARA

Adalet Bakanı Bozdağ: Erdoğan'ın adaylığı konusunda anayasal bir engel yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin tartışmalarına neden olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusunda net mesaj veren Bakan Bozdağ, "2023'te yapılacak seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci adaylığı olacak. Erdoğan'ın adaylığı önünde anayasal ya da yasal bir engel yok. Engel arayanlar boşuna ter dökmesinler, boşuna yorulmasınlar." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Adalet Bakanı Bozdağ: Erdoğanın adaylığı konusunda anayasal bir engel yok
​Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimi adaylığı ve orman kundakçılarına verilecek cezaların artırılmasına yönelik önemli mesajlar verdi.


'BOŞUNA TER DÖKMESİNLER'

Adalet Bakanı Bozdağ, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu belirterek, Bozdağ, "2023'te yapılacak seçim Cumhurbaşkanımızın yürütme organı ve devletin başı olarak ikinci seçimi olacaktır. Engel arayanlar boşuna ter dökmesinler, boşuna yorulmasınlar" dedi.

Marmaris'taki orman yangını

Bakan Bozdağ, ormanları kasten yakanlarla ilgili Erdoğan'ın idam çıkışı sorusuna ise, "Kasten orman yakanlara yönelik cezanın artırılması için çalışmalara başladık. Yeniden gündeme geleceğini öngörüyoruz. Görüşüldüğünde kamuoyuna duyurulacak" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN "İDAM" ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kasten orman yakanlara verilen cezanın artırılması gerektiğini kaydetmişti. Erdoğan, "Caydırıcı bir ceza. Ucu nereye dayanıyor idama mı? İdam olmalı. Sultan Fatih ne diyor? Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum diyor. Bu iş o kadar önemli. Sadece orman mı? Bütün haşerat, hayvanlar hepsi bu ormanlarla beraber yanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'dan orman kundakçılarına yönelik sert çıkış: Caydırıcı olacaksa cezası idam olmalı
GÜNDEM
Erdoğan'dan orman kundakçılarına yönelik sert çıkış: Caydırıcı olacaksa cezası idam olmalı

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