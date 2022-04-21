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ANKARA

Adalet Bakanı Bozdağ: Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bozdağ, Bursa'da cezaevi aracına bombalı saldırı ile İstanbul Gaziosmanpaşa'da TÜGVA'nın da bulunduğu binanın yanında bomba patlatılmasının eş zamanlı olduğuna dikkat çekti. Bozdağ ''Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek'' dedi.

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Haber Merkezi DHA
​Adalet Bakanı Bozdağ: Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek
Bakan Bozdağ

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hem Bursa'da cezaevi aracına yönelik bombalı saldırı hem de Cemal Kaşıkçı cinayeti dava sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

  • Bozdağ, Cemal Kaşıkçı cinayeti davasının Suudi Arabistan'a devri ile ilgili ''Bu nakil Türk mahkemelerinin son sözü söyleme hakkını ortadan kaldırmıyor. Dosya açık sadece yargılama durmuş olacak'' dedi.

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Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek

Bakan Bozdağ, Bursa'da cezaevi aracına yönelik bombalı saldırı ile İstanbul Gaziosmanpaşa'da, ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı binanın yanındaki patlamayla ilgili ise şöyle konuştu:

''(Bursa’da yaşanan saldırı) 1 infaz memuru hayatını kaybetti Yaralılarımızın durumu iyi. İnfaz koruma memurları çok zor şartlar altında görev yapıyorlar. Faille ilgili güvenlik güçleri yakın takipte, İz sürmeye devam ediyor. İlk verilere göre önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. Çalışma hızlı şekilde devam ediyor. Gaziosmanpaşa’da gerçekleşen saldırı ile Bursa’da yaşanan saldırıların eş zamanlı ve kullanılanlar aynı. Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek.''

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