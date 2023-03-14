Adalet Bakanı Bozdağ Yunan hükümlü Nalmpantis'in ülkesine naklini onayladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 171 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını açıkladı. Bakan Bozdağ, "Sorumluluğu ve imza yetkisi olan herkes sorgulanacak" dedi. Bilirkişi incelemelerine ilişkin son gelişmeleri de aktaran Bozdağ, "Bilirkişi incelemeleri Diyarbakır, Adana, Urfa ve Kilis'te tamamlandı. Şu ana kadar 6167 binada bilirkişi incelemesi tamamlandı." şeklinde konuştu.