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Adalet Bakanı Bozdağ Yunan hükümlü Nalmpantis'in ülkesine naklini onayladı

Bakan Bozdağ, Yunanistan'da 1 Mart'ta 57 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan tren kazasında ölen makinist Nikos Nalmpantis'in uyuşturucu suçundan Tekirdağ Cezaevi'nde hükümlü bulunan babası Dimitrios Nalmpantis'in ülkesine naklini onayladı.

11:39 . 14/03/2023 Salı
AA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yunanistan'da 1 Mart'ta 57 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan tren kazasında ölen makinist Nikos Nalmpantis'in uyuşturucu suçundan Tekirdağ Cezaevi'nde hükümlü bulunan babası Dimitrios Nalmpantis'in, ülkesindeki bir cezaevine nakledilmesini onayladı.


Adalet Bakanlığından alınan bilgiye göre, Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan hapis cezasına çarptırılan Dimitrios Nalmpantis, hükümlü olarak bulunduğu Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'ndan ülkesindeki bir cezaevine naklini istedi. Yunanistan makamları da Nalmpantis'in bu talebini kabul etti.


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Türkiye-Yunanistan arasındaki hükümlü nakline yönelik anlaşma kapsamında Nalmpantis'in ülkesine naklini onayladı.


Nalmpantis'in Yunanistan'daki cezaevine naklinin bugün yapılması bekleniyor.



#Adalet Bakanı Bozdağ
#Yunanistan
#Türkiye-
1 saat önce
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Adalet Bakanı Bozdağ Yunan hükümlü Nalmpantis'in ülkesine naklini onayladı
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