Adalet Bakanı Bozdağ'dan 6 muhalefet partisine tepki: Parlamenter sistem enkazı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 muhalefet partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altındaki önerisine sosyal medyadan paylaştığı bir görsel ile cevap verdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP’nin öncülüğünde toplanan 6 muhalefet partinin güçlendirilmiş adı altında önerdiği parlamenter sisteme yönelik açıklamalara sosyal medyadan paylaştığı bir görsel ile cevap verdi.

Bozdağ, Twitter hesabından paylaştığı görselde ‘Güçlendirilmiş Parlementer Sistem’ adıyla yeniden gündeme getirilen parlamenter sistem döneminde Türkiye’de 95 yılda 65 hükümetin kurulduğunu ve bu hükümetlerin siyasi ve ekonomik krizler ile istikrarsızlığa neden olduğunu vurguladı.

Bozdağ’ın paylaştığı görselde “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olarak gösterilen enkaza dönüşmüş binada 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbesi gibi teşebbüslerin verdiği zararlara atıf yapıldı.

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Bozdağ’ın paylaştığı görsel “Güçlendirilmiş parlamenter sisteme çok güzel örnek vermişsiniz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem=Enkaz Yığını” yorumları yapıldı.