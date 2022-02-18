Bakan Bozdağ'dan: Başka Sılalar olmasın diye konuyu titizlikle takip edeceğiz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şentürk ailesine taziye ziyaretine gelen AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı'nın cep telefonundan Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk’le görüştü. Taziyelerini sunan ve adli sürecin yakından takipçisi olacağını belirten Bakan Bozdağ, "Rabbim sabrınızı versin. Sıla sadece sizin yüreğinizi yakmadı. Emin olun 84 milyon, her bir Türk vatandaşının yüreği yandı. İçimiz acıdı, çok üzüldük. Allah, sizlere sabır versin. Bu konunun bilesin ki; her aşamasında yakın takipçisi olacağım. Yeni Sılalarımız da olmasın diye büyük bir çabanın içerisinde olacağız. Sıla kızımızın belki hatırasını bu tür canavarca hisle, vahşice cinayet işleyen kişilerle ve bu tür şiddete bulaşan kişilerle devletimiz hukuk içinde adil bir mücadele vererek, onun hatırasına saygıyı öyle gösterebiliriz. Bunların üzerine hükümet olarak da gideceğiz" dedi.

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'Telefonum her daim sizlere açık'

Yargının konuyu takip ettiğini vurgulayan Bozdağ "Bu tür olaylar, bir daha Türkiye'mizde yaşanmasın başka Sılalar olmasın diye titizlikle takip edeceğiz. Geriye getiremeyiz ama hiç olmazsa yenileri olmasın diye uğraşacağımızı özellikle bilmenizi istiyorum. Sılamız da bu vahşice canavarca cinayeti işleyerek hayallerini ve geleceğini söndüren, insanlıktan nasibini almamış kişi de elbette adaletin önünde yargıya hesabını verecektir. Bu vesile ile tekrar başsağlığı diliyorum. Rabbim tekrar sabrını versin. Telefonum her daim sizlere açık. Ankara'ya geldiğinizde de beklerim" diye konuştu. Görüşme sonrası baba Şentürk, Bakan Bozdağ’a teşekkür etti.

FOTOĞRAF 12 Olay, 16 Şubat günü sabah saatlerinde Giresun'un Bulancak ilçesindeki Erikliman köyünde meydana geldi. <br><br>EVDE TARTIŞMAYA BAŞLADILAR<br><br>16 yaşındaki Sıla Şentürk, Ankara'dan gelen eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek (21) ile tartıştı. BOĞAZINI KESTİ<br><br>Gökçek, mutfaktan aldığı bıçakla Sıla Şentürk’ün boğazını kesti. <br><br>Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı. BABAANNE YARDIM İSTEDİ<br><br>Olay sırasında genç kızın annesi ve babasının işte, erkek kardeşinin ise okulda olduğu öğrenildi.<br><br>Evde yatalak babaannesinin bulunduğu belirlenirken, yaşlı kadının yatağından kalkamadığı için komşularına bağırarak yardım istedi. GENÇ KIZ KURTARILAMADI<br><br>Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. HAVALİMANINDA YAKALANDI<br><br>Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı. <br><br>Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor. İNTERNETTE TANIŞTILAR<br><br>Mekatronik-CNC uzmanı olarak Ankara'da çalışan katil zanlısının Sıla Şentürk ile 2019 yılı Aralık ayında sosyal medya üzerinden tanıştığı, 2020 ve 2021 yılı Mart ayına kadar zanlının toplamda 5-6 kez Giresun iline geldiği belirlendi. <br><br>BİR AY CEZAEVİNDE KALDI<br><br>Sıla ile yüz yüze görüşen geçen yılda Sıla'nın ailesinin ilişkilerini öğrenmeleri üzerine tanışmak amacıyla Giresun'a gelen zanlının ailenin evinde 5 gün kaldığı, Sıla'nın ailesinin Hüseyin Can Gökçek'in uygunsuz davranışları üzerine tartışma çıktığı, Sıla ile zanlının Trabzon iline kaçtığı, ailenin şikayeti üzerine de Trabzon'da yakalandıkları, Hüseyin Can Gökçek'in de geçen yıl Mart ayında \"Çocuğun Cinsel İstismarı\" suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu ortaya çıktı. ZANLI CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA SILA YANINA KAÇMIŞ<br><br>Hüseyin'in tutuklanması üzerine Sıla'nın mahkeme kararıyla Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimleri (ÇOKİM) kaldığı, ailenin ve Sıla'nın talebi üzerine zanlının tutuklu olması nedeniyle 07 Nisan 2021'de Sıla'nın ailesine teslim edildiği belirlendi. <br><br>Şikayetten vazgeçilmesi üzerine Hüseyin Can Gökçek'in cezaevinden çıktıktan sonra Ankara'ya gittiği, Sıla'nın ise Hüseyin'in cezaevinden çıkmasından kısa bir süre sonra Hüseyin Can Gökçek'in yanına giderek bir ay yanında kaldığı belirlendi. SILA'NIN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ<br><br>Sıla'nın ailesinin, evlendirme vaadiyle Hüseyin ve Sıla'yı ikna ederek Giresun iline getirdikleri ve aileler arasında nişan yaptıkları, bu tarihten sonra Hüseyin'in Ankara iline döndüğü, bu zaman zarfında Sıla'nın ailesi ve Hüseyin Can Gökçek arasında kıskançlık sebebiyle tartışmalar yaşandığı, 11 Kasım 2021'de görülen \"Cinsel İstismar\" davasının duruşmasında Sıla'nın ailesinin Hüseyin Can Gökçek'ten tekrar şikâyetçi olduğu ve nişanın şikayet sonrası bozulduğu öğrenildi. SILA SEVGİ EVLERİNDE KALMIŞ<br><br>Sıla'nın Hüseyin'den şikayetçi olmaması ve ailesi ile birlikte kalmak istememesi üzerine, ailenin de Sıla'nın tekrar evden kaçmasından endişe ve talebi doğrultusunda Savcı talimatıyla Sevgi Evlerine teslim edildiği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce danışmanlık tedbiri uygulandığı bu esnada ise Sıla'nın 7 Aralık 2021'de dilekçe vererek Hüseyin'den şikayetçi olmak istediği, Hüseyin Can Gökçek ile aralarında herhangi bir birlikteliğin kalmadığını söylediği öğrenildi. ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEDİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ<br><br>Hüseyin Can Gökçek'in geçen ocak ayında Sıla ile Giresun'da yüz yüze görüştükleri, zanlının olaydan bir gün önce otobüs ile Ankara'dan Giresun'a geldiği, Bulancak ilçesinde otobüsten indiği, taksi ile Sıla'nın evine gittiği ve evde Sıla ile görüştüğü, daha sonra Turizm Uygulama Otelinde konakladığı, olay sabahı da Sıla'nın evine gittiği belirlendi. Kapıyı Sıla'nın açtığı, evde Sıla ve babaannesinin bulunduğu, Sıla ile aralarındaki mahkeme konusunu konuştuklarını, Sıla'nın şikayetinden vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine, Hüseyin'in \"Şikayetinizden neden vazgeçmiyorsunuz\" dediği sonrasında tartıştıkları, tartışma sonrasında zanlının evin giriş katında bulunan mutfak kısmına giderek bıçak aldığı ve Sıla'nın bulunduğu odaya çıkarak birden fazla bıçak darbesi ile saldırdığı, sonrasında olayda kullandığı bıçağı evin içerisine atarak evden kaçtığı belirlendi. Sahil kısmında taksiye binerek Bulancak ilçesini sonrasında ise Ordu –Giresun Havalimanına gittiği belirlendi. Ailenin ve Sıla'nın herhangi bir koruma kararı taleplerinin de olmadığı öğrenildi. Zanlının Emniyetteki sorgusu sürüyor. Giresun'da kan donduran vahşet: 16 yaşındaki Sıla eski nişanlısı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından bıçakla boğazı kesilerek katledildi. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı havalimanında yakaladı. Yakınlarının verdiği bilgiye göre, Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk'ün internetten tanıştıkları ve evlenmek amacıyla kaçtıkları ancak ailesinin şikayeti üzerine Sıla'nın ailesine teslim edildiği öğrenildi. Ailenin Gökçek'ten şikayetçi olduğu ve zanlının "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine girdiği ve şikayetin geri çekilmesi sonrası bir ay sonunda içeriden çıktığı belirlendi. Sıla Şentürk'ün tekrar Gökçek'e kaçması sonrası, aileler ikna edilerek nişan yapıldı. Ancak ikili kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşandı ve 3 ay önce nişan bozuldu. Dün Ankara'dan gelen Gökçek'in, Sıla Şentürk'ü barışmaya ve hakkındaki şikayeti geri çekmeye ikna edemediği için çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi. Zanlı Gökçek'in suç makinesi olduğu da ortaya çıktı. İşte korkunç cinayete dair kan donduran detaylar...

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