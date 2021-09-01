Gündem Adalet Bakanı Gül Bu adli yıla da reform adımlarıyla başlıyoruz
POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül: Bu adli yıla da reform adımlarıyla başlıyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu adli yıla da reform adımlarıyla başlıyoruz. Hukukun üstünlüğünü tahkim, adalete erişimi güçlendirmek için reform stratejimizin izini sürmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Adalet Bakanı Gül: Bu adli yıla da reform adımlarıyla başlıyoruz
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır" anlayışıyla, bu kapıdan giren herkesin adalete gecikmeden erişeceği bir yıl olması dileğiyle, yeni adli yıl hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Gül, "Bu adli yıla da geçtiğimiz yıldan devraldığımız reform adımlarıyla başlıyoruz. Yeni dönemde de hukukun üstünlüğünü tahkim etmek, adalete erişimi güçlendirmek için reform stratejimizin izini sürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Abone Ol Google News
Yenilen gol olay çıkardı

Yenilen gol olay çıkardı

'Anlaşmazlık oldu' dedi, Rıdvan Dilmen tepki gösterdi.
Polislere para teklif etmişti

Polislere para teklif etmişti

​Eski MasterChef yarışmacısı hakkında karar.
Yıkıldık

​2-0 öne geçtiğimiz maçın son dakikasında 2 puan bıraktık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan subay ve astsubaylara seslendi.

​1 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.
''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

​Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

​Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adli yıl açılışında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.