Adalet Bakanı Gül: Bu adli yıla da reform adımlarıyla başlıyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır" anlayışıyla, bu kapıdan giren herkesin adalete gecikmeden erişeceği bir yıl olması dileğiyle, yeni adli yıl hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Gül, "Bu adli yıla da geçtiğimiz yıldan devraldığımız reform adımlarıyla başlıyoruz. Yeni dönemde de hukukun üstünlüğünü tahkim etmek, adalete erişimi güçlendirmek için reform stratejimizin izini sürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.