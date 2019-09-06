Gül: Bu çığlık asla kesilemeyecektir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı reformuna ilişkin, "AK Parti'nin, Adalet Bakanlığının reform belgesi değildir. Türk milletinin, 82 milyonun yargı reform belgesidir" dedi.

Gül, "Diyarbakır'daki annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Bu çığlık asla kesilemeyecektir. Onların dağa değil okula gitmesi için ne türlü desteği yapacağız" diye konuştu.

Gül yargı reformuna ilişkin sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Eleştirileri hem parlamento dikkate alacak hem uygulamalar gerektiren konularda bizler de reform belgemizin takibini yapacağız. Yeni bir insan hakları eylem planı çalışması başlattık. İnsan hakları konusunda ayrıca bir çalışma Bakanlık öncülüğünde yapacağız. Kamunun kamuyla ya da kamunun vatandaşla anlaşmazlığını sulh yoluyla çözeceğiz. Mahkeme temelli aile arabuluculuğunun da bu dönemde hayata geçmesini arzu ediyoruz."

"Elektronik tebligat sayısı 10 milyonu geçti"

Adalet Bakanı Gül, elektronik tebligat sayısının 10 milyonu geçtiğini ve 125 milyon lira tasarruf edildiğini söyledi.

Bakan Gül'ün konuşmasından diğer satır başları şöyle:

İnfazla ilgili teknik çalışmalarımızı yaptık. Meclisin gündeminde ilk sıralarda olacağını düşünüyoruz.

(Kadına şiddet) Bir çocuğun, bir kadının ölmesini, şiddete maruz kalmasını önleyecekse değil kanun Anayasa'yı bile değiştiririz.

İnfazın ertelenmesi konusu af değil. İnfaz sürelerini masaya yatırdık, alternatifler var. Meclis alternatifler üzerinden en doğrusunu seçecektir.

(Adli yıl açılışı) Mekan krizine dönüştürmek, bir meslek örgütünün sorunlarının konuşulduğu yerde bulunmaması anlaşılabilir değil.