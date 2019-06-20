Adalet Bakanı Gül: Hak eden hak ettiği cezayı almıştır Bakan Gül: Hak eden hak ettiği cezayı almıştır Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genelkurmay çatı davasındaki kararlara ilişkin, "Darbecilerin ortadan kaldırmaya çalıştığı anayasa, hukuk bugün onlar için de uygulanmış ve hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir karar, yargılama olmuştur" dedi.

Haber Merkezi 20 Haziran 2019, 11:17 Son Güncelleme: 20 Haziran 2019, 12:05 AA