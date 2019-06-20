Gündem Bakan Gül Hak eden hak ettiği cezayı almıştır
POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül: Hak eden hak ettiği cezayı almıştır

Bakan Gül: Hak eden hak ettiği cezayı almıştır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genelkurmay çatı davasındaki kararlara ilişkin, "Darbecilerin ortadan kaldırmaya çalıştığı anayasa, hukuk bugün onlar için de uygulanmış ve hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir karar, yargılama olmuştur" dedi.

Haber Merkezi AA
Abdulhamit Gül
Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de sanığı olduğu çatı davada açıklanan kararlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gül yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

  • Türk yargısının büyük bir hukuk örneği ortaya koyduğunu belirten Gül, "Mahkeme hukuk çerçevesinde yargılamayı yapmıştır. Darbecilerin ortadan kaldırmaya çalıştığı anayasa, hukuk bugün onlar için de uygulanmış ve hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir karar, yargılama olmuştur. Demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde bulunanların yargı önünde hesabını verdiği bir gün olmuştur."

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