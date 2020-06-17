Adalet Bakanı Gül, hukuk davalarına ilişkin yargı paketini değerlendirdi: 4 milyon 200 bin dosyayı ilgilendiriyor Adalet Bakanı Gül, hukuk davalarına ilişkin yargı paketini değerlendirdi: 4 milyon 200 bin dosyayı ilgilendiriyor Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen yargı paketinin yasalaşmasıyla hukuk davalarıyla ilgili 4 milyon 200 bin dosyayı ilgilendiren düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirtti. Gül "Hukuk davaları, ayrıntılı safhaların sadeleştirilmesiyle 7-8 ay daha erken bitecek, amacımız bu" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 17 Haziran 2020, 12:05 Son Güncelleme: 17 Haziran 2020, 12:13 AA