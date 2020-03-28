Gündem Adalet Bakanı Gül maaşını koronavirüs nedeni ile işsiz kalanlara bağışladı
POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül maaşını koronavirüs nedeni ile işsiz kalanlara bağışladı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından başlatılan kampanyaya maaşını bağışlayarak destek olacağını duyurdu. Gül, yaptığı paylaşımda ''Bu dayanışma ve paylaşma projesine, ben de maaşımı bağışlayarak katkı sunuyorum. Sen ben yok, biz varız. Biz, birlikte Türkiye’yiz.'' ifadelerini kullandı. İHH koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kaldığı tespit edilen ve gündelikçi olarak çalıştığı için gelirini kaybeden vatandaşlar için bir kampanya başlatmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

İHH tarafından koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan ve gündelik işlerde çalıştığı için bugünlerde çalışamayan vatandaşlar için düzenlenen #vakitdayanışmavakti isimli kampanyaya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de destek verdi. Bakan Gül, maaşını işsiz kalan vatandaşlara bağışladığını duyurdu.

Sen ben yok, biz varız! Biz, birlikte Türkiye'yiz!

  • Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Bu dayanışma ve paylaşma projesine, ben de maaşımı bağışlayarak katkı sunuyorum. Sen ben yok, biz varız. Biz, birlikte Türkiye’yiz.'' ifadelerini kullandı.

İHH'den 10 milyon TL'lik dev yardım paketi: Koronavirüse karşı harekete geçti
GÜNDEM
İHH'den 10 milyon TL'lik dev yardım paketi: Koronavirüse karşı harekete geçti
Abone Ol Google News
İçişleri Bakanlığından yeni genelge

İçişleri Bakanlığından yeni genelge

​Otobüs seferleri izne bağlandı, şehir içi servisler yasaklandı.
Türkiye hava sahasını kapattı

Türkiye hava sahasını kapattı

Sivil Havacılık GM: Ülke genelinde tüm dış hat uçuşlar durduruldu.
Merkez üssü artık ABD

Merkez üssü artık ABD

​Koronavirüsün en fazla yayıldığı ülke haline geldi.
Beştepe'den 7 kritik karar

Beştepe'den 7 kritik karar

Erdoğan, ​koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı.
DSÖ'den endişe <br>verici açıklama

DSÖ'den endişe
verici açıklama

Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta.
On yedi hastamızı kaybettik

On yedi hastamızı kaybettik

Kritik toplantıdan yeni tavsiye kararları çıktı.

On iki köy ve <br>belde karantinada

On iki köy ve
belde karantinada

Otobüs seyahatleri, piknik alanları... İşte yeni kararlar...
İçişleri: Ertelendi

İçişleri: Ertelendi

S​okağa çıkma yasağı bulunanlar için yeni karar.
Yaka paça uzaklaştırıldı

Yaka paça uzaklaştırıldı

Macron'u protesto etmek isteyen sağlıkçıya sert müdahale.
40 milyon kişi ölecekti

40 milyon kişi ölecekti

​Hiçbir önlem alınmasaydı...
Virüs insan üretimi olamaz

Virüs insan üretimi olamaz

​Uzmanlar açıkladı.
Kabinede <br>gündem yoğun

Kabinede
gündem yoğun

Erdoğan bakanları telekonferans sistemiyle topladı.
İlk karantina<br>kararı alındı

İlk karantina
kararı alındı

​1 belde ve 4 köye giriş-çıkışlar tamamen kapatıldı.
İnsandan insana bulaşır mı?

İnsandan insana bulaşır mı?

​Türk profesörden çok önemli hantavirüs açıklaması.
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

Herkesle tokalaşıyorum demişti...
Fransa'da en genç ölüm

Fransa'da en genç ölüm

​16 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili 7 kritik kararı açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili 7 kritik kararı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, alınan yeni tedbir paketini 7 başlıkta açıklayan Erdoğan, şehirlerarası seyahatlerin bundan böyle valilik iznine bağlandığını, kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışamaya geçileceğini, toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacağını, piknik alanlarının hafta sonu kapalı olacağını ve hafta içi de buralarda toplu olarak bulunulmayacağını, askerlerimizin 14 gün kuralına uygun olarak celp uygulamasına tabi olacağını, yurt dışı uçuşların tamamen sona erdirildiğini, tüm illerde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştırılacağını bildirdi.
8 ülkeye yaptırım uygulayan ABD: NATO'ya katılan Kuzey Makedonya'nın ticaretinin artmasını destekleyeceğiz
Dünya

8 ülkeye yaptırım uygulayan ABD: NATO'ya katılan Kuzey Makedonya'nın ticaretinin artmasını destekleyeceğiz

ABD yönetimi, Kuzey Makedonya'nın NATO'nun 30. üyesi olmasının bölgenin entegrasyon, demokratik reform, ticaret, güvenlik ve istikrarının artmasını destekleyeceğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı,"Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılması, bu ülke hükümeti ve halkının uzun yıllardır gösterdiği çabanın bir sonucudur. Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliği, bu bölgenin entegrasyon, demokratik reform, ticaret, güvenlik ve istikrarının artmasını destekleyecektir" dedi.
Koronavirüse yakalanan 87 yaşındaki İngiliz'den umut verici haber: Mücadeleyi kazandı
Dünya

Koronavirüse yakalanan 87 yaşındaki İngiliz'den umut verici haber: Mücadeleyi kazandı

İngiltere'de 91 yaşındaki bir Türk'ün ardından, 87 yaşındaki İngiliz vatandaşı da yeni tip koronavirüsü yenmeyi başardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.