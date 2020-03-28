Adalet Bakanı Gül maaşını koronavirüs nedeni ile işsiz kalanlara bağışladı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından başlatılan kampanyaya maaşını bağışlayarak destek olacağını duyurdu. Gül, yaptığı paylaşımda ''Bu dayanışma ve paylaşma projesine, ben de maaşımı bağışlayarak katkı sunuyorum. Sen ben yok, biz varız. Biz, birlikte Türkiye’yiz.'' ifadelerini kullandı. İHH koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kaldığı tespit edilen ve gündelikçi olarak çalıştığı için gelirini kaybeden vatandaşlar için bir kampanya başlatmıştı.

Haber Merkezi 28 Mart 2020, 01:14 Son Güncelleme: 28 Mart 2020, 01:16 Yeni Şafak