Adalet Bakanı Gül maaşını koronavirüs nedeni ile işsiz kalanlara bağışladı

İHH tarafından koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan ve gündelik işlerde çalıştığı için bugünlerde çalışamayan vatandaşlar için düzenlenen #vakitdayanışmavakti isimli kampanyaya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de destek verdi. Bakan Gül, maaşını işsiz kalan vatandaşlara bağışladığını duyurdu.
Bu dayanışma ve paylaşma projesine, ben de maaşımı bağışlayarak katkı sunuyorum.
Sen ben yok, biz varız.
Biz, birlikte Türkiye’yiz.#VakitDayanışmaVakti https://t.co/qhR9ishH6J
Bu dayanışma ve paylaşma projesine, ben de maaşımı bağışlayarak katkı sunuyorum.
Sen ben yok, biz varız! Biz, birlikte Türkiye'yiz!
- Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Bu dayanışma ve paylaşma projesine, ben de maaşımı bağışlayarak katkı sunuyorum. Sen ben yok, biz varız. Biz, birlikte Türkiye’yiz.'' ifadelerini kullandı.