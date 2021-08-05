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POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül vahşice katledilen Azra'nın babasıyla görüştü: Davanın takipçisi olacağım

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya'da vahşice katledilen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan baba Haytaoğlu, "Sayın Bakanımız davanın takipçisi olacağını söyledi. Tüm Türk halkının arkamızda olduğunu söyledi. Allah Bakan'ımızdan da tüm halkımızdan da razı olsun" dedi.

Haber Merkezi AA
Adalet Bakanı Gül vahşice katledilen Azranın babasıyla görüştü: Davanın takipçisi olacağım
Adalet Bakanı Gül, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babasıyla telefonla görüştü.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu ile cep telefonuyla görüştü.

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Kadirli ilçesindeki taziye çadırına giderek baba Mustafa Haytaoğlu'na başsağlığı dileyen AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, burada Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü cep telefonuyla aradı.

"DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞINI SÖYLEDİ"

Bakan Gül'ün kendisine başsağlığı dilediğini belirten Haytaoğlu, "Sayın Adalet Bakanı'mız ile görüştüm ve bu davanın takipçisi olacağını söyledi. Tüm Türk halkının arkamızda olduğunu söyledi. Allah Bakan'ımızdan da tüm halkımızdan da razı olsun" dedi.

AZRA HAYTAOĞLU NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Antalya'da 28 Temmuz'dan beri kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesinin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kızın cesedi Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu. Şüpheli Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Haytaoğlu'nun cenazesi, dün Kadirli ilçesindeki töreninin ardından toprağa verilmişti.

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