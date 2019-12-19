Adalet Bakanı Gül'den "Necip Hablemitoğlu" cinayeti açıklaması: Tüm gayretleri ortaya koymaktayız! Adalet Bakanı Gül'den "Necip Hablemitoğlu" cinayeti açıklaması: Tüm gayretleri ortaya koymaktayız Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının faillerine ilişkin bilgiye sahip olduğu belirtilen ve Kırmızı Bültenle aranan şüphelinin Ukrayna'da yakalanmasına ilişkin, "Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdürmekte. Bizler de gerekli temaslarımızı yaparak tüm gayretleri ortaya koymaktayız" dedi.

Haber Merkezi 19 Aralık 2019, 12:18 Son Güncelleme: 19 Aralık 2019, 12:19 AA