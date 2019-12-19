Gündem Adalet Bakanı Gülden "Necip Hablemitoğlu" cinayeti açıklaması Tüm gayretleri ortaya koymaktayız
POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül'den "Necip Hablemitoğlu" cinayeti açıklaması: Tüm gayretleri ortaya koymaktayız!

Adalet Bakanı Gül'den "Necip Hablemitoğlu" cinayeti açıklaması: Tüm gayretleri ortaya koymaktayız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının faillerine ilişkin bilgiye sahip olduğu belirtilen ve Kırmızı Bültenle aranan şüphelinin Ukrayna'da yakalanmasına ilişkin, "Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdürmekte. Bizler de gerekli temaslarımızı yaparak tüm gayretleri ortaya koymaktayız" dedi.

Haber Merkezi AA
​Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
​Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Gül, Necip Hablemitoğlu cinayeti hakkında açıklama yaparak, Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Dosya raftan inince kaçtı

Ordu'da cezaevinde yaşanan firarlar sonucunda Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmaya ilişkin Gül, "Sonucunu bekliyoruz" ifadesini kullandı.

'Tüm gayretleri ortaya koymaktayız'

Adalet Bakanlığınca yayınlanan kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik genelge hakkında bir soru üzerine Gül, şunları söyledi:
  • "Kadına yönelik şiddet sadece yargıya bırakılacak bir konu değil. Yargı fiil gerçekleştirdikten sonra cezai ödetici bir meseleyi ortaya koymakta, bu sorun hiç yaşanmadan medya olarak sivil toplum olarak tüm kurumlar olarak hepimiz hep birlikte bu olayların yaşanmaması için çalışmak lazım. Ama yargı süreci soruşturma aşamasında uygulamada yaşanan bazı hususlarla ilgili bir genelge ortaya kondu. Umarız bu tür hadiseler hiç yaşanmaz. Büyük titizlikle bu mücadele sürdürülür."

Necip Hablemitoğlu suikastının faillerine ilişkin bilgiye sahip olduğu belirtilen ve Kırmızı Bültenle aranan şüphelinin Ukrayna'da yakalandığının hatırlatılması üzerine Bakan Gül, şu yanıtı verdi:

"Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdürmekte. Bizler de gerekli temaslarımızı yaparak tüm gayretleri ortaya koymaktayız."
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