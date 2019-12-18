Adalet Bakanı imzaladı: Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınlandı

Erdoğan'ın kararına vatandaştan tam destek

Yapılan anketlere göre Türk vatandaşlarının %64'ü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'nin Ermeni yasa tasarısına karşılık İncirlik ve Kürecik'i kapatma kararını destekliyor. Katılımcılara göre ayrıca ABD'nin Ermeni kararının arkasında da Barış Pınarı Harekatı var.