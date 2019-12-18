Gündem Adalet Bakanı imzaladı Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınlandı
POLİTİKA

Adalet Bakanı imzaladı: Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınlandı

Adalet Bakanı imzaladı: Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınlandı

Adalet Bakanı Gül imzasıyla, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınladı. Genelgeye göre "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları" yaygınlaştırılacak, şiddet vakalarına bu bürolardaki uzman savcılar bakacak.

Haber Merkezi AA
Abdülhamit Gül
Abdülhamit Gül

Adalet Bakanı Gül imzasıyla, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınladı.

Genelgeye göre "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları" yaygınlaştırılacak, şiddet vakalarına bu bürolardaki uzman savcılar bakacak.

Kadına şiddete karşı 75 madde
GÜNDEM
Kadına şiddete karşı 75 madde

Kadına şiddetle mücadele kapsamında mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde talep aranmaksızın geçici koruma altına alma tedbiri uygulanacak.

Genelgeyle, şiddet uygulayana yönelik öfke kontrolü, stresle başa çıkma konularında eğitim, rehabilite, tedavi, muayene tedbirleri talep edilebilecek.

Yetersiz cezalar kadına şiddeti normalleştiriyor
GÜNDEM
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