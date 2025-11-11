Yeni Şafak
Adalet Bakanı Tunç duyurdu: 6 vatandaşın can verdiği Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi tutuklandı

Yangına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'deki iş yeri yangınına ilişkin soruşturmada 7 kişinin tutuklandığını, 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Tunç, adli sürecin titizlikle sürdürüldüğünü ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği iş yeri yangınına ilişkin yürütülen adli soruşturma kapsamında 7 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Tunç, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili adli sürecin çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. Tunç, facianın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli adımların atıldığını ifade etti.


Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
