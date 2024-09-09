Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kazakistanlı mevkidaşı Yeskarayev ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyi Birinci Toplantısı için geldiği Kazakistan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Tunç, başkent Astana'da Kazakistan Adalet Bakanı Azamat Yeskarayev ile görüştü. TDT ülkeleri arasındaki etkileşimin düzenlenen üst düzey toplantılarla her geçen gün arttığını kaydeden Tunç, Türkiye ve Kazakistan arasındaki dostane ilişkilerin güçlü bir iş birliği ile devam edeceğini belirtti. Bakan Tunç, “Ortak tarih ve kültürel bağlara sahip iki kardeş ülke olarak Türkiye ve Kazakistan arasında adalet alanında iş birliğinin artması için bizler en üstün gayreti göstermenin çabası içerisinde olacağız. Türkiye'de gerçekleştirilen yargı reformları hakkında bilgi vermekten ve özellikle dijital dönüşüm, mahkemelerde hızlı ve etkin yargı süreçleri gibi konularda bu deneyimleri Kazakistan ile paylaşmaktan mutluluk duyarız” dedi.