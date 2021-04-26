Adalet Bakanlığı: Biden'ın açıklamalarının hukuki karşılığı yok

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP'ye 'eser' tepkisi: Guguk kuşu siyaseti yapıyorlar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 24 TV'de Esra Elönü'ye konuk olup, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu yönetiminin iki senede 139 milyar liralık bütçe kullandığını ifade eden Kabaktepe, '4 tane AK Partili ilçe belediyemizin toplam bütçesi 4 milyar TL, bu belediyelerimiz 187 eser yapmışlar. Bunlar musluk takma hizmetleri değil.' ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında İBB yönetiminin guguk kuşu siyaseti yaptığını vurgulayan Kabaktepe, 'Fıtratı gereği guguk kuşu yuva yapmaz, guguk kuşu kuluçkaya yatmaz, guguk kuşu hazıra konar. CHP'li İBB'de son 2 yıldır 'Guguk kuşu siyaseti' hâkim' şeklinde konuştu.