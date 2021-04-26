Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Adalet Bakanlığı Bidenın açıklamalarının hukuki karşılığı yok
POLİTİKA

Adalet Bakanlığı: Biden'ın açıklamalarının hukuki karşılığı yok

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanlığı, "ABD Devlet Başkanı Biden'ın açıklamalarının hukuki bir karşılığı yoktur. Bireylerin olduğu gibi devletlerin de lekelenmeme hakkı vardır" dedi.

Haber Merkezi Tvnet
Adalet Bakanlığı: Bidenın açıklamalarının hukuki karşılığı yok
Adalet Bakanlığı, ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarına ilişkin mesaj yayımladı.

Adalet Bakanlığı'nın Twitter hesabından, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasına ilişkin bir mesaj paylaşıldı.

Biden'ın açıklamalarının hukuki bir karşılığının bulunmadığının belirtildiği mesajda, "Bireylerin olduğu gibi devletlerin de lekelenmeme hakkı vardır. Tamamen siyasi saiklerle ortaya atılan mesnetsiz iddialar asırlar boyunca adalet ve hukukla yaşamış bir milletin şanlı tarihine çamur atma arayışından başka bir anlama gelmemektedir" denildi.

Biden düşmanlığı tercih etti
DÜNYA
Biden düşmanlığı tercih etti

Ermenilerin bitmeyen asırlık yalanı
GÜNDEM
Ermenilerin bitmeyen asırlık yalanı
Abone Ol Google News
Adliyeye sevk edildiler

Adliyeye sevk edildiler

Thodex soruşturmasında yeni gelişme.
Koronavirüse iyi mi geliyor?

Koronavirüse iyi mi geliyor?

Karantinada ve ramazanda siparişler 3 katına çıktı.
ŞİMŞEK uçak sistemi Kamikaze İHA olarak AKSUNGUR’dan fırlatılacak

​Volkswagen'den çip uyarısı

​Bu sabah düğmeye basıldı, yüzlerce gözaltı kararı var.

​ABD her zaman düşmanlarımızın yanında oldu.
Antalya'dan<br>acı haber

Antalya'dan
acı haber

​Babası kıyafetlerine sarılarak ağıt yaktı.
Avlanmayı yasakladılar

Avlanmayı yasakladılar

İşgalci İsrail'in Gazze'deki zulmü devam ediyor.
Üzerinden<br>suikast kalemi çıktı

Üzerinden
suikast kalemi çıktı

Kanallara çıkayım da iyi tanısın insanlar beni!
Türk aileye<br>alçak saldırı

Türk aileye
alçak saldırı

Ermeni grup sopa, bıçak ve demirlerle saldırdı.
Vatandaş hastaneye koşuyor

Vatandaş hastaneye koşuyor

​Aşılama iftardan sonra da devam ediyor.
Sağanak ve<br>çamur uyarısı!

Sağanak ve
çamur uyarısı!

Meteoroloji beş günlük hava tahminini açıkladı.
Yeniden atanabilecekler

Yeniden atanabilecekler

​Sağlık Bakanlığı başvuru ilanını yayınladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.