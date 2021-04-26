Adalet Bakanlığı: Biden'ın açıklamalarının hukuki karşılığı yok

Adalet Bakanlığı'nın Twitter hesabından, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasına ilişkin bir mesaj paylaşıldı.
Biden'ın açıklamalarının hukuki bir karşılığının bulunmadığının belirtildiği mesajda, "Bireylerin olduğu gibi devletlerin de lekelenmeme hakkı vardır. Tamamen siyasi saiklerle ortaya atılan mesnetsiz iddialar asırlar boyunca adalet ve hukukla yaşamış bir milletin şanlı tarihine çamur atma arayışından başka bir anlama gelmemektedir" denildi.
Hukuksal Açıdan Soykırım
Yalanlar - Gerçekler: pic.twitter.com/KkcuGvooyR
Hukuksal Açıdan Soykırım