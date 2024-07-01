Adalet Bakanlığı harekete geçti: Türk bayrağına saldırıya soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Suriye ile geçmişte olduğu gibi ilişkileri geliştirebiliriz." açıklamasının ardından Suriye'nin kuzeyindeki provokatörler sokaklara döküldü. Türk bayraklarını indiren provokatörler, bazı noktalarda Türk askerine silah sıktı. Mehmetçik, provokatörleri dağıtmak için havaya ateş açtı. Türk askerinin korumasındaki Valilik binasına girmeye çalışan provokatörlerden birisi uyarı atışıyla bacağından vuruldu. Bölgeden kaynaklar, Türk savaş uçaklarının bölgede alçak uçuş yaptığını bildiriyor. Yüksek mevzilere keskin nişancı birlikler konuşlandırılıyor.