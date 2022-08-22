Gündem Adalet Bakanlığı personeline 25 bin TL promosyon
POLİTİKA

Adalet Bakanlığı personeline 25 bin TL promosyon

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Adalet Bakanlığı personeli için rekor promosyon anlaşması. Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki anlaşmaya göre personele eşit ve tek seferde 25.000 TL promosyon ödenecek. Hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Adalet Bakanlığı personeline 25 bin TL promosyon
Adalet Bakanlığı.

Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması rekor bir rakamla protokole bağlandı. Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 19 Ağustos 2022'de yapıldı. İhalenin ilk oturumunda en yüksek teklif 20 bin 100 lira olarak Vakıfbank tarafından verildi. Bu teklif sonrasında diğer bankalar ihaleden çekildi.

Adalet Bakanlığı temsilcileri ve Büro Memur Sen ile Koop İş Sen yetkililerinin katılımıyla 22 Ağustos 2022'de yapılan ihalenin son oturumunda Vakıfbank peşin ödenmek üzere 25 bin lira olarak teklifini revize etti. İhale, Vakıfbank'ın 25 bin liralık teklifiyle sonuçlandırıldı.

İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen 25 bin lira, 1 Eylül 2022 – 1 Ekim 2022 tarihleri arasında tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödenecek.

Adalet Bakanlığında devir teslim
GÜNDEM
Adalet Bakanlığında devir teslim

Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alacak
EKONOMİ
Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alacak
Hurda malzemelerle yaptı

Hurda malzemelerle yaptı

Her gören satın almak istiyor.
Tehlike büyüyor

Tehlike büyüyor

​Otomobil alacaklara büyük tuzak...
Putin: Sinsi ve acımasız bir saldırı

​Almanya'da skandal karar: Türk aile hukuk mücadelesi veriyor.
'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

​Bursa'da 23-25 Eylül tarihlerinde Gastronomi Festivali düzenlenecek.

Kara kışa hazırlanıyorlar: Günde 700 adet gidiyor.

​Ciddiyetten uzak haberlere itibar etmeyin

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti: Havrita uygulamasına erişim engeli
Hayat

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti: Havrita uygulamasına erişim engeli

Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması Havrita’nın kapatılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Uygulamaya tepkiler çığ gibi büyürken, Havrita Başıboş Köpek Haritası’nın sözcüsü Avukat Devrim Koçak, uygulamaya yeni girişlerin durdurulduğunu söyledi. Kötü niyetli kişilerin katliam yapabileceklerini düşündükleri için uygulamaya kısa bir ara verdiklerini belirten Koçak, yaşanan olaylardan dolayı uygulama sahibinin üzgün olduğunu söyledi. Öte yandan Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği de 'Havrita'ya erişim engeli getirdi.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan tutuklu HDP'lilere moral ziyareti: Partisi de ortakları da tepkisiz
Gündem

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan tutuklu HDP'lilere moral ziyareti: Partisi de ortakları da tepkisiz

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Figen Yüksekdağ'a desteğini esirgemeyen ve özgürlük isteyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tuğluk, Kışanak ve Yüksekdağ'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Terör soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan HDP'lilere moral ziyareti gerçekleştiren Tanrıkulu'nun bu ziyareti, ne partisini ne de ittifak ortaklarını rahatsız etmedi.
Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda: Şifreli mi, şifresiz mi?
Spor

Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda: Şifreli mi, şifresiz mi?

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında 2-1'in rövanşında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. 24 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Peki Trabzonspor'un Kopenhag ile oynayacağı maç hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele şifreli mi, şifresiz mi olacak? Maçı kim anlatacak? Trabzonspor'un muhtemel 11'i nasıl olacak? Trabzonspor Kopenhag maçına dair tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.