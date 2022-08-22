Adalet Bakanlığı personeline 25 bin TL promosyon

Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması rekor bir rakamla protokole bağlandı. Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 19 Ağustos 2022'de yapıldı. İhalenin ilk oturumunda en yüksek teklif 20 bin 100 lira olarak Vakıfbank tarafından verildi. Bu teklif sonrasında diğer bankalar ihaleden çekildi.

Adalet Bakanlığı temsilcileri ve Büro Memur Sen ile Koop İş Sen yetkililerinin katılımıyla 22 Ağustos 2022'de yapılan ihalenin son oturumunda Vakıfbank peşin ödenmek üzere 25 bin lira olarak teklifini revize etti. İhale, Vakıfbank'ın 25 bin liralık teklifiyle sonuçlandırıldı.

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İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen 25 bin lira, 1 Eylül 2022 – 1 Ekim 2022 tarihleri arasında tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödenecek.

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