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Adalet Bakanlığı sınavları hafta sonu 4 oturumda yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek 2023-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) 23-24 Aralık'ta yapılacak.

09:35 - 22/12/2023 Cuma
IHA
Arşiv
Arşiv

ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Aralık Cumartesi Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Testlerinin uygulanacağı 1. oturum saat 10.15'te başlayıp 11.35'te sona erecek. 33 bin 259 adayın başvurduğu sınav 72 bina ve bin 346 salonda gerçekleştirilecek. Sınavda emniyet görevlisi dahil 4 bin 232 kişi görev alacak. Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. oturum ise saat 14.45'te başlayıp 15.35'te sona erecek. 25 bin 527 adayın başvurduğu sınav, 52 bina ve 980 salonda uygulanacak. Emniyet görevlisi dahil 3 bin 59 kişi yer alacak.

24 Aralık Pazar günü Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 3. Oturum saat 10.15'te başlayıp 11.05'te sona erecek. 5 bin 279 adayın başvurduğu sınav, 37 bina ve 197 salonda gerçekleştirilecek. Emniyet görevlisi dahil bin 20 kişi görev alacak. İdari Yargı Testinin uygulanacağı 4. Oturum saat 14.45'te başlayıp 15.35'te sona erecek. 15 bin 728 adayın başvurduğu sınav, 50 bina ve 631 salonda yapılacak. Emniyet dahil 2 bin 182 kişi görev alacak.

Sınavlar 6 ildeki 8 sınav merkezinde uygulanacak

Adalet Bakanlığı sınavları, 6 ilde 8 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Genel Yetenek ve Genel

Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinde 65 soru bulunacak ve adaylara 80 dakika cevaplama süresi verilecek. Adli Yargı Testi, Adli Yargı-Avukat Testi ile İdari Yargı Testinde 35'er soru bulunacak ve adaylara her bir test için 50'şer dakika cevaplama süresi verilecek.

Öte yandan, T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Sınav sonuçlarının ise 23 Ocak 2024 tarihinde adaylarla paylaşılması bekleniyor.

#ÖSYM
#Adalet Bakanlığı sınavları
#Kültür Testi
#Ortak Alan Bilgisi Testi
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