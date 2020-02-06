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POLİTİKA

Adalet Bakanlığından AP'ye tepki: Teröristleri konferansa değil, Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz

Adalet Bakanlığından, AP'de düzenlenen sözde Kürt konferansı'na ilişkin yapılan açıklamada, "AP'yi ve AB kurumlarını, teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi AA
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Adalet Bakanlığından Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katıldığı sözde Kürt konferansı'na ilişkin açıklamada bulunuldu.

Yapılan açıklamada, "AP'yi ve AB kurumlarını, teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz. Terör bir insanlık suçudur. Bu konuda sergilenen ikiyüzlü tutumu ve politik seçiciliği tarih not etmektedir. Terörün her türlüsüne karşı hukuki ve kararlı mücadele sürdüren Türkiye, aynı yaklaşımı Avrupalı muhataplarından da beklemektedir" ifadelerine yer verildi.

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