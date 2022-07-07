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ANKARA

Adalet Bakını Bozdağ: İade yazıları İsveç ve Finlandiya'ya gitti

NATO zirvesinde imzalanan 3’lü mutabakatın ardından Türkiye, teröristlerin iadesi için harekete geçti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya’dan PKK ile FETÖ’cülerin iadesinin istendiğini açıkladı. Bozdağ, “İade taleplerini içeren yazılar, Dışişleri Bakanlığımıza ve oradan da ilgili ülkelere gönderilmek üzere yola çıktı” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adalet Bakını Bozdağ: İade yazıları İsveç ve Finlandiyaya gitti
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Haber Global televizyonundaki canlı yayında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtıranın hatırlatılması üzerine Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine verdiği desteğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirildiğini söyledi.

TALEPLERİMİZE KARŞILIK GELMEDİ

Güvenlik kaygıları nedeniyle NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın, terör örgütlerine destek verdiğini ifade eden Bozdağ, Türkiye'nin bu ülkelerden FETÖ, PKK, DHKP-C başta olmak üzere terör örgütü mensuplarıyla ilgili iade talebinde bulunduğunu ancak bu taleplerin hiçbirine olumlu cevap verilmediğini aktardı. İade taleplerinin uluslararası ve ülkeler arası anlaşmalara uygun olduğunu söyleyen Bozdağ, NATO Zirvesi'nde imzalanan üçlü muhtıra çerçevesinde adalet, istihbarat ve güvenlikten oluşan izleme komitesinin oluşturulduğunu kaydetti.

PKK’YA DESTEK VEREMEZLER

Üçlü muhtırada FETÖ, PYD ve YPG'ye destek verilmemesinin kayıt altına alındığına işaret eden Bozdağ, şöyle devam etti: "Daha önce ilettiğimiz taleplerden reddedilenler var, onları yeniden hazırlayarak taleplerimizi reddedilenler üzerinden tekrar yenileme, henüz bize cevap vermedikleri talepler var onlarla ilgili de cevaplarını beklediğimizi ve talebimizi hatırlatan bir talepnameyi gönderme kararı aldık. Bakanlık olarak hazırlıklarımızı yaptık. Buraya gelmeden önce de bakanlık olarak bu taleplerimizi İsveç ve Finlandiya'ya gönderen yazılar Dışişleri Bakanlığı’mıza ve oradan da ilgili ülkelere gönderilmek üzere yola çıktı. Bugün gönderdik."

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’YA GÖNDERİLDİ

Taleplerin yenilendiğini, bu taleplerin ilgili ülkelere gideceğini ifade eden Bozdağ, taleplerin ülkeler arası anlaşmalara göre gönderildiğini vurguladı. Bekir Bozdağ, daha önceki ret kararlarının anlaşmalara aykırı verildiğini, ülkeler arası anlaşmaya uygun davranılmasının istenildiğini dile getirdi. Son verilen sözün gereğinin yerine getirilmesi için yazının gönderildiğini anlatan Bozdağ, "Bugün Adalet Bakanlığı’ndan çıktı. Bizden Dışişleri Bakanlığımıza, oradan da İsveç ve Finlandiya'ya gidecek. Elektronik ortamda onlara iletilmiş olabilir." dedi. Bozdağ, sürecin takip edildiğini, iade dosyalarının anlaşmalara uygun olduğunu söyledi.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile teröristlerin iadesi konusunda anlaşmıştı.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile teröristlerin iadesi konusunda anlaşmıştı.

Süreci izleyeceğiz

”Bu dosyalardan iade yapılmazsa başka hiçbir dosyadan iade yapılamaz.” diyen Bozdağ, bazı ülkelerin terör örgütlerini destekleyen tutumlar sergilediğini kaydetti. Üçlü muhtıra kapsamında oluşturulan mekanizmanın çalışmaya başlayıp başlamadığının sorulması üzerine Bozdağ, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın orada açıkladığı andan itibaren Türkiye’de bu mekanizma, güvenlik, istihbarat ve adalet kurumları üzerinden oluşmuş durumda. Şimdi bu süreci biz izleyeceğiz, takip edeceğiz.” yanıtını verdi.

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