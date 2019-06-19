Adalet yürüyüşü sekizinci günde

Hizmet-İş Sendikası'nın, Bolu Belediyesi'ndeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü" sekizinci günü Kızılcahamam'ın Uğurlu köyü yakınlarında başladı.

Yürüyüşün dünkü bölümü için Yozgat ve Kırıkkale'den gelen sendika üyelerinin de katılımı ile oluşan 220 kişilik grup, İncik Boğazı mevkisinde toplandı. Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 31 Mart'tan önce verdiği sözlere rağmen 97 çalışanın işten çıkartıldığını belirtti.

CHP'YE TÜRKİYE'Yİ DAR EDERİZ

Tanrıverdi, tüm uyarı, diyalog çabası ve tepkilerin karşılıksız kaldığını vurgulayarak, "Bunun üzerine Bolu'dan başlattığımız yürüyüşümüz 22 Haziran Cumartesi günü CHP Genel Merkezi önünde son bulacak. Biz inanıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu adam gibi davranır, sözünde durur ve sesimize kulak verir. Eğer bu haklı direnişimize karşılık verilmeyecek olursa emekçi kardeşlerimiz, tüm çalışanlar, CHP'ye Türkiye'yi dar getirir" dedi. Yürüyüşe katılanlar, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Öte yandan, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, sendikalarının üyelerine baskı yaptıkları gerekçesiyle, Bolu, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir Odunpazarı, İstanbul Esenyurt ve Kırşehir Belediyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.