Gündem Adana Belediye Başkanı Karalar Engelliden ücret alalım diyorum yanaşmıyorsunuz
ADANA

​Adana Belediye Başkanı Karalar: Engelliden ücret alalım diyorum yanaşmıyorsunuz

Adana Belediye Başkanı Karalar: Engelliden ücret alalım diyorum yanaşmıyorsunuz

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Zeydan Karalar, belediye meclisinin toplantısında engelli vatandaşlardan özel halk otobüsleri için ücret alınmasını önerdi. Başkan Karalar şu ifadeleri kullandı: Biz sizlere engellilerin taşınması için destek verdik değil mi? 1100 lira filan. Ben dedim ki buna bir sınır koyalım, özel halk otobüslerinin engellileri almadığı noktasında ciddi şikayet var. Biz bir fiyat koyalım, onun üzerine de taşınan da koysun dedim. Onu da kabul etmediniz. En doğrusu oydu.

Haber Merkezi İHA
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Ocak ayı dördüncü oturumda özel halk otobüslerinin engellileri almadığına dair gelen şikayetler gündem oldu. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Zeydan Karalar tarafından açıldı. Gündemin 48. maddesinde özel halk otobüsleri güzergah bedellerinin taksitle ödenmesine dair komisyondan gelen rapor oy birliğiyle kabul edildikten sonra konuşan Başkan Zeydan Karalar, “Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Hacı Ali Yaşar burada. Özel halk otobüslerine sürekli lehinde kararlar alıyoruz. Onun dışında kalan toplu taşımacılık yapanlara haksızlık yapmamak gerekir” dedi.

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'TAŞINAN DA VERSİN' ÖNERİSİ ŞAŞIRTTI

MHP’li Belediye Meclis Üyesi Hacı Ali Yaşar, yerinden söze girerek, “Onlar bizim gibi güzergah bedeli ödemiyor başkanım” dedi. Karalar ise devamla şunları söyledi:

  • “Biz sizlere engellilerin taşınması için destek verdik değil mi? 1100 lira filan. Ben dedim ki buna bir sınır koyalım, özel halk otobüslerinin engellileri almadığı noktasında ciddi şikayet var. Biz bir fiyat koyalım, onun üzerine de taşınan da koysun dedim. Onu da kabul etmediniz. En doğrusu oydu. Esnafa ceza keselim diyorsunuz. Ceza kesince de gelip cezayı affedin diyorsunuz. Ben 2 yıldır talimatımla ceza kestirmiyorum. Dolayısıyla da onun yaptığını sineye çekmiş oluyoruz. Ama parasal bir şey yapsak ona mecbur kalırdı, onu doğru yapmadık yani. Her gün engellileri almadılar diye en az 50 şikayet geliyor”

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Zeydan Karalar'ın esprisi sosyal medyada gündem oldu
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Zeydan Karalar'ın esprisi sosyal medyada gündem oldu
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın meclis toplantısında konuşmasına başlarken sözünü yarıda kesip ortamı yumuşatmak için bir meclis üyesine Adana şivesiyle 'Niye ters ters bakıyün, hayrola' diye espri yapması sosyal medyada büyük ilgi gördü.


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