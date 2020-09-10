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POLİTİKA

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde CHP'liler AK Paritli ve MHP'lilere yumruklarla saldırdı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Cumhur ittifakı üyelerine yumruklu saldırı: MHP'li başkan hastaneye kaldırıldı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin aylık meclis toplantısında arsa satışıyla ilgili gündem maddesinin oylanması sırasında itiraz eden AK Partili ve MHP'li üyelere CHP'liler yumruklarla saldırdı. Saldırı sırasında darbedilen MHP'li Saimbeyli Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Şahin Gökçe hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde CHP'liler AK Paritli ve MHP'lilere yumruklarla saldırdı
Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde CHP'liler AK Paritli ve MHP'lilere yumruklarla saldırdı

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde arsa satışıyla ilgili gündem maddesinin oylanması sonrası yumruklu kavga çıktı. Kavgada Saimbeyli Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Şahin Gökçe, darbedildi.

DHA
Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga.

Adana'da Başkan Karalar usulsüz oylama yapınca meclis karıştı; CHP'li üyeler Cumhur İttifakı grubuna saldırdı
OYNAT 02:22
Adana'da Başkan Karalar usulsüz oylama yapınca meclis karıştı; CHP'li üyeler Cumhur İttifakı grubuna saldırdı
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin aylık meclis toplantısında arsa satışıyla ilgili gündem maddesinin oylanması sırasında itiraz eden AK Partili ve MHP'li üyelere CHP'liler yumruklarla saldırdı. Saldırı sırasında darbedilen MHP'li Saimbeyli Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Şahin Gökçe hastaneye kaldırıldı.


İTİRAZ EDİNCE KAVGA ÇIKARDILAR

  • Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 3'üncü oturumu, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında gerçekleştirildi. Arsa satışı ve kooperatifle ilgili bir gündem maddesi oylandı. Başkan Zeydan Karalar, oyları sayıp, "Oy çokluğuyla kabul edilmiştir" açıklaması yaptı. AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ve meclis üyesi Vedat Gündoğan, katip üyelere sayım yaptırılmadan maddenin geçirildiği yönünde itirazda bulundu, oylamanın yeniden yapılmasını istedi. Ancak Başkan Zeydan Karalar, elde görüntülerin mevcut olduğunu ve kararın oy çokluğuyla alındığını vurguladı.

DHA
Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavgada MHP'li başkan hastaneye kaldırıldı.

CHP kongresinde kavga
OYNAT 00:59
CHP kongresinde kavga
Şanlıurfa'da CHP İl Başkanlığı kongresinde çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga büyümeden önlenirken kongrenin yapıldığı salonda çevik kuvvet polisi önlem aldı.


CHP'LİLER AK PARTİLİ VE MHP'LİLERE YUMRUKLARLA SALDIRDI

Bu sırada AK Parti grubunda karara itiraz eden Ozan Gülaçtı'ya destek veren partilisi Vedat Gündoğan ile Karataş Meclis Üyesi CHP'li Sedat Gül arasında tartışma çıktı. Bulunduğu yerden kalkan Sedat Gül, Ozan Gülaçtı'ya saldırmaya çalıştı.

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde işçi kıyımı: Pandemi sürecinde bir mesajla işten çıkarıldılar
GÜNDEM
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde işçi kıyımı: Pandemi sürecinde bir mesajla işten çıkarıldılar
  • Çıkan arbedede Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe darbedildi. Gökçe, Cumhur İttifakı partilileri tarafından belediyeye yakın bir özel hastaneye götürüldü.

DHA
Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavgada MHP'li başkan hastaneye kaldırıldı.

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