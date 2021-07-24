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3 kişilik panelvandan19 kişi çıktı

Adana’da, tatilden dönen, çoğu çocuk 19 kişinin balık istifi bindiği minibüsün sürücüsüne ehliyeti ve taşımacılık izin belgesi olmadığı gerekçesiyle 20 bin 362 TL ceza kesildi.

Haber Merkezi DHA
Adana haber: 3 kişilik panelvandan19 kişi çıktı
Sürücü dahil 19 kişinin bulunduğu minibüstekilerin tatil yaptıkları Mersin’den Gaziantep’e döndükleri belirlendi.


Adana’da sürücü hariç 2 kişi taşıma kapasitesi olan panelvandan 19 kişi çıktı. Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda denetim yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri, 27 MA 9956 plakalı minibüsü durdurdu.

Panelvanda çoğu çocuk 19 kişi yolculuk yapıyordu.
Panelvanda çoğu çocuk 19 kişi yolculuk yapıyordu.

Eşya taşımak için kullanılan aracın kapısını açan polis, balık istifi gibi oturan yolcularla karşılaştı. Sürücü dahil 19 kişinin bulunduğu minibüstekilerin tatil yaptıkları Mersin’den Gaziantep’e döndükleri belirlendi.

Panelvan trafikten men edildi.
Panelvan trafikten men edildi.

Suriye uyruklu sürücüsü Abdo Semis’e ehliyeti ve taşımacılık izin belgesi olmadığı gerekçesiyle 20 bin 362 TL ceza kesildi, minibüs trafikten menedildi.

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