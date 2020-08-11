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Adana haber: Ağabey ve kardeş birbirlerini bıçakladı

Adana'da ağabey ve kardeş birbirlerini bıçakladı

Adana'da aynı tezgahta biber salçası satan iki kardeş bıçaklarla birbirine saldırdı. Kavgada 2 kardeş de yaralandı. Hastanede tedaviye alınan küçük kardeşim yoğun bakıma alındığı, durumunun ağır olduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Adana'daki olay, saat 4.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde gelip, salça satmak için tezgah kuran Adem Ö. (24) ve kardeşi Emir Ö.(19) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kardeşler, bıçaklarla birbirine saldırdı. İki kardeş, aldıkları bıçak darbeleriyle yere yığıldı.

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DHA
Olayda kullanılan bıçaklardan biri de pazar yerinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk dildi. Adem ve Emir Ö., gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Emir Ö.'nün yoğun bakıma alındığı, durumunun ağır olduğu belirtildi.

DHA
Olayda kullanılan bıçaklardan biri de pazar yerinde bulundu.
  • Polis, olayın yaşandığı salça pazarında incelemelerde bulundu. Olayda kullanılan bıçaklardan biri de pazar yerinde bulundu.

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