Adana'da apartmanın 4. katının pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü

Adana'daki olay 4 Kasım Pazartesi akşam üzeri merkez Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi’nde meydana geldi.

Zeynep C., eşi Hüseyin C. iş yerindeyken saat 17.30 sıralarında okuldaki çocuğunu almak için 2.5 yaşındaki oğlu C. C.’yı 10 yaşındaki oğlu Ö. C.’a bırakıp evden çıktı. Bir süre sonra C. C., pencere önünde oynamaya başladı. Ağabeyi Ö. C., pencerede demir korkuluk olduğu için pencerenin açık olmasını da önemsemedi.

İHA Olay anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Ancak pencere önünde oynayan C. C. bir süre sonra pencereden düştü. C.’ın vücudu demir korkulukların arasından geçince kafası demir parmaklığa sıkışıp askıda kaldı.

İHA Aile, çocuğun askıda kaldığı yere yastık koyarak bir daha kaza olmaması için önlem aldı.

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Ağabeyi Ö. C. "imdat" diye bağırarak yardım isteyip bir taraftan da kardeşini tutarak aşağı düşmesini önlemeye çalıştı. Bu arada, ağabeyin yardım çığlığını duyan vatandaşlar hemen apartmana koştu. Ancak anne okula giderken kapıyı kapattığı için vatandaşlar kapıyı da açamadı. Bu sırada, alt komşu pencereye çıkarak çocuğun düşme ihtimaline karşı onu tutmaya çalıştı. Ağabeyin gücü de çocuğu tutmaya yetmemeye başlayınca vatandaşlar balyoz getirip kapıyı kırıp içeri girdi. Bir vatandaş da demir kesme makası getirdi. Mahalleli ise çocuğun düşme ihtimaline karşılık yerde kilim tutarak yere çakılmasını önlemeye çalıştı. Çocuk bir süre daha askıda yardım bekledi. Çocuk bir süre sonra demir korkuluk kesilerek kurtarıldı. Okuldan gelen anne ise yaşananları öğrenince şok geçirdi.

İHA Vatandaşlar balyoz getirip kapıyı kırıp içeri girdi.

Aile, çocuğun askıda kaldığı yere yastık koyarak bir daha kaza olmaması için önlem aldı. Düşmekten son anda kurtulan çocuk ise hale şokun etkisini atlatamadı.

Onu kurtaran ağabeyi ise kardeşini öyle görünce çok korktuğunu hemen 'imdat' diye bağırıp yardım istediğini belirterek, "Demir parmaklık arasından girmiş sadece bir kolu ve kafası tutuyordu. Ben hemen onu düşmemesi için tutup yardım istedim. Daha sonra ağabeyler geldi kardeşimi kurtardı çok mutlu oldum" dedi.