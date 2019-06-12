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ADANA

Adana haber: Cenaze namazını müftü babası gözyaşlarıyla kıldırdı

Cenaze namazını müftü babası gözyaşlarıyla kıldırdı

Adana’nın Seyhan İlçe Müftülüğünün düzenlediği Çanakkale gezisine giden otobüsün Balıkesir yakınlarında karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller’in 16 yaşındaki kızı Sümeyra Güller’in cenazesi memleketi Konya’da babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

Haber Merkezi IHA DHA
Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller
Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller

Adana’dan Çanakkale’ye gezi amacıyla yola çıkan 33 YF 533 plakalı yolcu otobüsü ile içerisinde dört kişinin bulunduğu 10 PJ 443 plakalı otomobil, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Edincik Kavşağı’nda çarpıştı.

Kazada Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller’in kızı Sümeyra Güller, Kur’an kursu öğreticisi Hülya Seyhan, müezzin kayyım Ahmet Topak ve yardımcı şoför Temel Gökçe hayatını kaybederken, yaralanan 42 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller’in kızı Sümeyra Güller’in cenazesini memleketi Konya’ya getirildi.

Kızının cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı

Sümeyra Güller'in cenazesi memleketi Konya'ya getirildi. Hacı Veyis Cami'nde düzenlenen törende, Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, kızının cenaze namazını kıldırdı.

Gözyaşları içinde kıldırdığı namaz sonrası kızının tabutuna dokunan Güller, ''Hakkını helal et kızım" dedi.

Sümeyra Güller, Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Müftü Güller'in, diğer kızı Raziye Beyza Güller'in de aynı kazada yaralandığı ve halen tedavi altında olduğu öğrenildi.

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