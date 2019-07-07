Gündem Siyanür içtiğini söyledi Gerçek başka çıktı
ADANA

Adana haber: Siyanür içtiğini söyleyen kişi alkollü çıktı

Siyanür içtiğini söyledi: Gerçek başka çıktı

Adana'da siyanür içtiğini söyleyerek ihbarda bulunan kişinin özel kıyafet giyen AFAD ekibi tarafından yapılan kontrolünde alkollü olduğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Ekipler özel kıyafetle kontrol yaptı.
Ekipler özel kıyafetle kontrol yaptı.

Adana'da siyanür içtiğini belirterek ihbarda bulunan kişinin, özel kıyafet giyen AFAD ekibi tarafından yapılan kontrolünde alkollü olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde bir kişi, sağlık ekiplerini arayıp siyanür içtiğini belirterek yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.B'nin siyanür içmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, durumu Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerine bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, H.B'nin bulunduğu yeri terk etmemesi ve çevredekilere yaklaşmaması uyarısında bulunarak güvenli alan oluşturdu.

Kimyasal maddelere karşı korunaklı kıyafet giyen AFAD görevlisi, ölçüm cihazıyla yaptığı kontrolde H.B'nin alkol aldığını tespit etti.

Olay yerine yakın bir yerde oturduğu belirlenen H.B, evine gönderildi.

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