Gündem 4 milyon avroyu çuvalla çalmıştı Polis böyle yakaladı
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Adana haberleri: 4 milyon Euro'yu çuvalla çaldı, polise böyle yakalandı

4 milyon avroyu çuvalla çalmıştı: Polis böyle yakaladı

Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi gerçekleştiren firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada güvenlik şefinin 4 milyon 795 bin avronun bulunduğu iki çuvalla kaçma anı ile saklandığı evde yakalanmasına ilişkin yeni fotoğraf ve görüntülere ulaşıldı.

Haber Merkezi AA
Şüpheliler, polis ekiplerince böyle yakalandı.
Şüpheliler, polis ekiplerince böyle yakalandı.

Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi gerçekleştiren firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada güvenlik sorumlusunun 4 milyon 795 bin avroyu çalıp anlaştığı kişilerin aracına binerek kaçması ve saklandığı adreste yakalanmasıyla ilgili yeni fotoğraf ve görüntüler ortaya çıktı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, güvenlik şefi Burak E'nin anlaştığı kişiler, beyaz renkli lüks araçla firmanın bulunduğu binanın yakınına gelip bekliyor.

Yaklaşık iki saat sonra Burak E, 4 milyon 795 bin avronun bulunduğu iki çuvalla firmadan dışarıya çıkıp bekleyen lüks araca binip ayrılıyor.

Yarım saat sonra güvenlik görevlilerinden birinin durumu fark edip bildirmesiyle yetkililer, çevrede Burak E'yi araştırıyor.

Bu arada, Burak E'nin olaydan sonra saklanmak için kiraladığı merkez Sarıçam ilesi Gültepe Mahallesi'ndeki evde kuzeni Jale E. ile yakalanmasına ilişkin fotoğrafa da ulaşıldı.

Fotoğrafta zanlılar, elleri arkadan kelepçelenmiş ve yerde yatar halde görülüyor.

Firari Hasan B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık kamerada
OYNAT 01:08
4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık kamerada
Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi gerçekleştiren firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada güvenlik sorumlusunun 4 milyon 795 bin avroyu çalıp anlaştığı kişilerin aracına binerek kaçması ve saklandığı adreste yakalanmasıyla ilgili yeni fotoğraf ve görüntüler ortaya çıktı.


Olay

Banka ve kurumlar arası para transferi gerçekleştiren merkez Yüreğir ilçesindeki firmadan 25 Haziran'da nakil için yükleme yapıldığı sırada güvenlik şefi Burak E, iki çuvaldaki 4 milyon 795 bin avroyu çalarak lüks otomobille kaçmış, araç PTT Evleri Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunmuştu.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip tarafından yakalanan 27 şüpheliden aralarında Burak E'nin de olduğu 12'si tutuklanmış, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüpheliler Mehmet Emin G. ve Hasan B'nin, hırsızlığın ardından Burak E'ye 150 bin avro vererek yollarını ayırdıkları, Burak E'nin payına düşeni alamadığı için parayı çalmaktan pişmanlık duyduğunu söylediği öne sürülmüştü.

Polis, Burak E'nin, kuzeni Jale E. aracılığıyla kendisindeki paranın bir kısmını kardeşi Berkay E, kuzeni Tolga Y, evini kiraladığı eniştesi Hasan Y. ve arkadaşı Serdal K'ye dağıttığını belirlemiş, şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda 73 bin avro ile 19 bin 500 lira ele geçirilmişti.

İstanbul'da yakalanan Mehmet Emin G'nin üstünde sahte kimlik ve yaklaşık 30 bin lira ele geçirilmiş, gittiği barlarda 120 bin lira harcadığı belirlenmişti.

4 milyon avroyu çuvalla çalmıştı: Polis böyle yakaladı
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Adana'daki olay, 25 Haziran'da, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı'nda bulunan, bankalar arası para taşımacılığı yapılan güvenlik şirketinde meydana geldi.
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İddiaya göre, aynı şirkette 2013 yılından itibaren güvenlik amirliği yapan Burak E., 22 Haziran'da şirketin para transferi yaptığı sırada, yanında çalışan güvenlik görevlisi Cengiz K.'ye, transfer edilecek paradan 395 bin TL eksik yatırmasını söyledi.
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Burak E., daha sonra paranın kontrol edilmesiyle eksik olduğunun anlaşılacağı ve parayı kendisinin aldığının belli olacağını fark etti. Bunun üzerine para açığını kapatmak için plan yapmaya başlayan Burak E., 25 Haziran Salı günü başka para transferi sırasında 9 milyon euro döviz sevkiyatı yapılırken yanındaki personele, Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin, diğer çuvalları getirin. Ben bunları kontrol edeyim dedikten sonra içinde 4 milyon 795 bin euro bulunan 2 çuvalı alıp, lüks otomobile binerek kaçtı.
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Polisin yaptığı çalışma sonucu Burak E.'nin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilip, hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Burak E. ile toplam 12 kişi tutuklandı. Parayı parça parça toplayan polis, şu ana kadar 73 bin euro ve 82 bin 540 lira ele geçirdi.
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Diğer şüpheliler Hasan B. ve Mehmet Emin G.'yi yakalama çalışmalarını devam ettiren polis, Mehmet Emin G.'nin İstanbul'da saklandığını tespit etti.
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Ekiplerin, takip sonucu Mehmet Emin G.'yi gece kulübüne giderken, yakaladığı öğrenildi. Mehmet Emin G.'nin üzerinden Mahmut Ç. ismine düzenlenen sahte kimlik ele geçirildiği de belirtildi.
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Adana'ya getirilen Mehmet Emin G., sorgusunda, olaydan sonra kendisinin 150 bin lira aldığını, bunun 120 bin lirasını harcadığını söylediği öğrenildi. Mehmet Emin G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Kaçış anı güvenlik kamerasında Olayın ardından Burak E.'nin 2 çuval içindeki 4 milyon 795 bin euro'yu alıp lüks otomobille kaçış anı güvenlik kamerası tarafından tarafından saniye saniye görüntülendi. Burak E. ve akrabası Jale E.'nin polis tarafından yakalandığı anda yerde çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.
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4 milyon avroyu çuvalla çalmıştı: Polis böyle yakaladı
Adana'da bankalar arasında uluslararası para taşımacılığı yapılan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euro çalan Burak E.'nin kaçma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


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