Adana'da sahte içki imalathanesine dönüştürülen ev ve depoya baskın: 9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, sahte içki imalathanesi haline getirilmiş bir ev ve depoya baskın düzenledi.
Bir kişi tutuklandı
Aramalarda, 9 bin 440 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan 75 litre etil alkol, 2 litre içki aroması, bir alkolmetre ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, ismi açıklanmayan diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.