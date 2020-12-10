Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Adanada sahte içki imalathanesine dönüştürülen ev ve depoya baskın 9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi
ADANA

Adana haberleri: Adana'da 9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da sahte içki imalathanesine dönüştürülen ev ve depoya baskın: 9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi

Adana’da, polis ekiplerinin, sahte içki imalathanesine dönüştürülen bir ev ve depoya düzenlediği baskında, 9 bin 440 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan 75 litre etil alkol, 2 litre içki aroması ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Sahte içki imalathanesine dönüştürülen ev
Sahte içki imalathanesine dönüştürülen ev

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, sahte içki imalathanesi haline getirilmiş bir ev ve depoya baskın düzenledi.

Yapılan operasyonda, damıtma sistemi kurulduğu ve sahte içki üretildiği belirlendi.

Bakanlık sahte içki bilançosunu açıkladı: 142 imalathane deşifre edildi
GÜNDEM
Bakanlık sahte içki bilançosunu açıkladı: 142 imalathane deşifre edildi

Bir kişi tutuklandı

Aramalarda, 9 bin 440 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan 75 litre etil alkol, 2 litre içki aroması, bir alkolmetre ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, ismi açıklanmayan diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’da sahte içki operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
İstanbul’da sahte içki operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
Abone Ol Google News
Esenyurtta dehşet anları

Esenyurt'ta dehşet anları

​Çocukların top oynamasına sinirlendi, pompalı tüfekle ateş açtı.
Bu kez durum ciddi

Bu kez durum ciddi

​Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı satmak zorunda kalabilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmalıyız

Sadece bir telefona<br>hepsi sırayla bakıyordu

Sadece bir telefona
hepsi sırayla bakıyordu

​Okuma azimleriyle örnek olan 7 kardeşe destek yağıyor.

Dualarla <br>yaşama tutundum

Dualarla
yaşama tutundum

Yoğun bakımdan çıkan Yılmaz hocadan açıklama.
Aşı verilerine<br>siber saldırı

Aşı verilerine
siber saldırı

​BioNTech ve Pfizer ortak açıklama yaptı.
Belki ölmek istiyorum kardeşim

Belki ölmek istiyorum kardeşim

​Maske takmayan sürücü polise zor anlar yaşattı.
Putin bizzat<br>komuta etti

Putin bizzat
komuta etti

​Rusya'dan dünyaya meydan okuyan hamle.

Avrasya Tüneli kapatıldı

Avrasya Tüneli kapatıldı

Yangınlara karşı müdahale amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.
Gözü dönen üç çocuk<br>annesi dehşet saçtı

Gözü dönen üç çocuk
annesi dehşet saçtı

Çocuklarının yanında eşini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Göbek attı

Göbek attı

​Kısıtlamada alkollü yakalandı, ceza sonrası dans edip şarkı söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kovid-19 salgını sonrası dünya yeniden şekillenecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kovid-19 salgını sonrası dünya yeniden şekillenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '10 Aralık İnsan Hakları Günü' dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Batı toplumlarında Kovid-19 salgınıyla beraber başta inanç ve ibadet hürriyeti olmak üzere beyanname ile güvence altına alınan vazgeçilemez hakların kullanımına yönelik engellerin arttığını görüyoruz. Milyarlarca Müslümanın yaşam hakkından adil yargılanma hakkına kadar temel özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı, ifade hürriyeti kisvesi altında mukaddes değerlerin aşağılandığı, nefret dilinin medya organları ve devlet başkanı seviyesinde teşvik edildiği vahim bir tabloyla karşı karşıyayız" ifadelerine yer verdi.
Çin büyük veri programı kullanarak Uygur Türklerini gelişigüzel gözaltına alıyor
Dünya

Çin büyük veri programı kullanarak Uygur Türklerini gelişigüzel gözaltına alıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü , Çin'i Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanlara teknoloji kullanarak baskı yapmak ve büyük bir veri programı ile Uygur Türklerini gelişigüzel gözaltına almakla suçladı. IJOP veri programının Sincan'daki çeşitli duyu sistemlerinden insanlar hakkında veriler topladığı ve potansiyel tehdit olarak düşündüğü kişilerin isimlerini yetkililere gönderdiği belirtilen açıklamada, Çinli yetkililerin ise söz konusu kişileri siyasi eğitim kamplarına götürdü ifade edildi.
Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz veda: Bir ilki yaşadılar
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz veda: Bir ilki yaşadılar

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu grup aşamasında Shakhtar Donetsk ile berabere kalarak grubunu son sırada tamamlayan Inter, Avrupa kupalarına veda etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.