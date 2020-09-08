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Adana haberleri: Adana'da ulaşıma zam yapıldı

Adana'da ulaşıma zam yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda kullanılan otobüslerde öğrenci tarifelerine yüzde 7,1 tam bilete yüzde 28,5 ve öğretmen tarifelerine ise yüzde 33,3 zam yapıldığını duyurdu. Öte yandan minibüs ücretleri de zamlandı.

Haber Merkezi DHA
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, otobüslerde öğrenci tarifelerine yüzde 7,1, tam bilet tarifesine yüzde 28,5, öğretmen tarifesine ise yüzde 33,3 zam yapıldığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Buna göre tam bilet 2,90 TL, öğretmen 2,40 TL, öğrenci ise 1,50 TL oldu.

CHP'li Karalar: Valimiz arayıp 'Ben sana bedava ekmek dağıtamazsın dedim mi?' diye sordu, 'Demediniz sayın valim' dedim
OYNAT 00:00
CHP'li Karalar: Valimiz arayıp 'Ben sana bedava ekmek dağıtamazsın dedim mi?' diye sordu, 'Demediniz sayın valim' dedim
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' programına katılarak önemli açıklama ve itiraflarda bulundu. Bedava ekmek dağıtmak istediğini ancak buna engel olunduğunu öne süren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'la arasında geçen diyaloğu anlattı. Ekmek üzerinden yapılan şovla ilgili Vali Demirtaş'ın kendisini arayarak 'Ben sana bedava ekmek dağıtamazsın dedim mi?' sorusunu yönelttiğini belirten Karalar şu ifadeleri kullandı: 'Demediniz sayın valim' dedim. Açıkçası Mersin'de yaşanan karışıklık sonrası biz önlem olarak öyle yapmıştık. Hatta valimiz 'vefa destek' gruplarıyla birlikte dağıtmayı önerdiler'.


Özür dileyip zam yaptılar

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, zam yaptıkları için Adanalılardan özür diledikleri belirtildi. Son fiyat ayarlamasının 3 yıl önce yapıldığının aktarıldığı açıklamada, bu süre zarfında doların yüzde 115 arttığını, akaryatın yüzde 38, çarşı-pazar (tüfe) fiyatlarının ise resmi verilerle ortalama yüzde 51 zamlandığını ancak kendilerinin tek kuruş zam yapmadıkları, zam yapmaktan başka da çarelerinin olmadığı ifade edildi.


Öte yandan minibüs ücretleri de zamlanırken, kartlı binişlerde öğrenci tarifesinin 2,05 TL, tam üceriten ise 3.50 TL olduğu bildirildi. Minibüslere kartlı biniş yerine elektronik bilet ile binmek isteyenlerin ise tek biniş için 4,25 TL ödeyeceği kaydedildi.

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