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ADANA

Adana haberleri: Boş sokakta kaldırıma çıkıp 3 ağacı devirdi

Boş sokakta kaldırıma çıkıp 3 ağacı devirdi

Adana’nın Kozan ilçesinde boş sokakta kaldırama çıkarak 3 ağacı deviren araç boş tarlaya uçarak durabildi. Sürücünün yaralandığı kazada araçta çok sayıda içilmiş ve kapalı halde alkol şişesi tespit edildi.

Haber Merkezi İHA
Sokağa çıkma kısıtlamasında boş sokakta kaldırama çıkarak 3 ağacı devirdi, boş tarlaya uçtu.
Sokağa çıkma kısıtlamasında boş sokakta kaldırama çıkarak 3 ağacı devirdi, boş tarlaya uçtu.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 23.45 sularında Türkeli mahallesi Fehmi Özel Türkay caddesinde gerçekleşti. İddialara göre aşırı süratli olan kimliği belirsiz araç sürücüsü doğal gaz çalışması nedeni ile trafiğe kapalı olan yolda ki uyarıları dikkate almayarak kapalı alana girdi.

Aşırı süratten duramayan kimliği belirsiz sürücü kaldırımdaki 3 ağacı kökünden sökerek, boş tarlaya uçtu.

Boş sokakta trafiğe kapalı alana daldı , 3 ağacı devirdi anca durabildi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, 112 sağlık ekipleri ve Cankur ekipleri tarlaya uçan 06 GC 1314 plakalı aracın sürücünü çevrede araştırırken araca yakın konumda bulunan Can Bozkurt isimli vatandaşın araçta kendisinin olduğunu ama sürücüsünün kendi olmadığını iddia etti.

Boş sokakta trafiğe kapalı alana daldı , 3 ağacı devirdi anca durabildi.

Trafik ekipleri kaza yerinde yaptıkları incelemede aracın aşırı süratli olduğunu tespit ederken hava yastıkları açılan ve ağaçları kökünden sökülmesine neden olan araçta çok sayıda içilmiş ve kapalı halde alkol şişesi tespit etti.

Olay yerinde bulunan Can Bozkurt 112 ekipleri tarafından Kozan devlet hastanesine kaldırılırken kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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