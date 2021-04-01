Gündem Elini öpüp, helallik isteyerek dolandırdılar Onlara verdiğim para emekli paramdı
ADANA

Adana haberleri: Elini öpüp, helallik isteyerek dolandırdılar

Elini öpüp, helallik isteyerek dolandırdılar: Onlara verdiğim para emekli paramdı

Adana'da seyyar satıcıdan bin liraya anlaşarak 14 parça tencere seti alan 63 yaşındaki Zeynep Çelik, satıcıların verdiği kolilerin boş olduğunu görünce dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu. Satıcıların, kolileri içeri koyduktan sonra 'Teyze, sen bir bardak soğuk iç, bir bardak da biz içelim’ dediklerini anlatan Çelik, "Dalga geçtiklerini ve beni dolandıklarını hiç anlamadım. İki defa elimi öpüp, helallik istediler. Meğer beni kandırıyorlarmış" dedi.

Haber Merkezi DHA
Adana haberleri: Elini öpüp, helallik isteyerek dolandırdılar
Çelik, kolileri kontrol ettiğinde boş olduğunu görünce dolandırıldığını anladı.

Adana'daki olay, 28 Mart günü Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi’nde meydana geldi. Öğle saatlerinde evinin balkonunda oturan Zeynep Çelik, sokaktan geçen züccaciye ürünleri satan satıcıyı görünce aşağı indi. Kamyonetteki çatal, bıçak, tencere setlerine bakan Çelik, satıcının ısrar etmesi üzerine 2 set halinde toplam 14 parça granit tencere ve tava almaya karar verdi.

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Satıcı, Çelik'e 1 set kendisinin hediye edeceğini söyleyerek bin liraya anlaştı. İki satıcı Çelik’in kucağına 3 adet tencere vererek, içeri koymasını istedi. Geri kalan kolileri kendilerinin eve taşıyacağını söyleyen satıcılar, boş kolileri giriş kapısına koyup, Çelik'in elini de öptükten sonra helallik isteyerek kamyonete binip uzaklaştı.

  • Kontrol ettiği kolilerin boş olduğunu görünce dolandırıldığını anlayan Çelik, polisi arayıp şikayetçi oldu. Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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"Kandırılmak zoruma gitti"

Satıcıların kamyonetle evin kapısına geldiğini anlatan Çelik, "Ürün almam için ısrar ettiler. Bana da tencere lazım olduğu için 2 set alacağımı söyledim. Bana ‘bir set sana hediye’ dediler. 'Sen taşıyamazsın' deyip, kolileri eve taşıdılar. Kucağıma verdikleri 3 adet tencereyi alarak arkasından geldim. 1000 lira para verdim. Satıcılar gittikten sonra 2 koliyi de açtığımda içlerinin boş olduğunu gördüm. Peşinden koştum ama kaçıp gittiler. Polise şikayet ettim. Paranın bir önemi yok. Düşürüp kaybettim olarak düşünebilirim ama kandırılmak çok zoruma gidiyor.Çok üzüldüm. Onlara verdiğim para emekli paramdı" şeklinde konuştu.

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Helallik isteyip dalga geçip gittiler

Dolandıran şüphelilerin kolileri içeri koyduktan sonra 'Teyze, sen bir bardak soğuk iç, bir bardak da biz içelim’ dediklerini anlatan Çelik, "Dalga geçtiklerini ve beni dolandıklarını hiç anlamadım. İki defa elimi öpüp, helallik istediler. Meğer beni kandırıyorlarmış" diye konuştu.

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