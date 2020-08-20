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ADANA

Adana haberleri: Hamile kadın hastaneye yetişemeyince uygulama noktasında kadın polisin yardımıyla doğum yaptı

Hastaneye doğuma giden hamile kadını yolda polis doğum yaptırdı

Adana'da, sancısının başlaması üzerine otomobille hastaneye götürülen hamile kadının sancısı artınca uygulama noktasında bulunan kadın polis doğum yaptırdı. Ailenin sağlıklı doğan kız bebeklerine doğumu yaptıran polis memuru Demet Çubukçu’nun ismini verdiği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Hamile kadın hastaneye yetişemeyince uygulama noktasında kadın polisin yardımıyla doğum yaptı.
Hamile kadın hastaneye yetişemeyince uygulama noktasında kadın polisin yardımıyla doğum yaptı.

Adana'da, doğum için hastaneye giderken polis uygulama noktasında durdurulduğu sırada doğum suyu gelen Hüsne Aslan'a, polis memuru Demet Çubukçu doğum yaptırdı. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Hüsne ve Cebrail Aslan çiftinin kız bebeklerine, polis memuru Demet Çubukçu’nun ismini verdikleri öğrenildi.

İHA
Hamile kadın hastaneye yetişemeyince uygulama noktasında kadın polisin yardımıyla doğum yaptı.n

SANCISI BAŞLAYINCA DOĞUMU YAPTIRDI

  • Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi’nde yaşayan ve bebeklerinin dünyaya gelmesi için gün sayan Hüsne Aslan’ın, doğum sancısı başladı. Hüsne Aslan, eşi Cebrail Aslan ile birlikte otomobille hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Polis uygulama noktasında durdurulan araçtaki Hüsne Aslan'ın, doğum suyu geldi. Bu sırada uygulama noktasında bulunan polis memuru Demet Çubukçu, Hüsne Aslan'a yardım etmek için yanına gitti. Ekipler, durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi ancak Hüsne Aslan’ın doğum süreci başladı. Bunun üzerine polis memuru Demet Çubukçu, Hüsne Aslan'a doğumda yardım ederek yanında kaldı. Polis memuru Demet Çubukçu'nun kollarına doğan kız bebeğini gören anne Aslan, mutluluktan gözyaşı döktü.

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Olay yerine gelen sağlık görevlileri de bebeğin kordon bağını keserek kuvöze koydu. Anne ile bebeği, ambulansla Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’ne götürüldü. Aslan ailesinin, kız bebeklerine doğumu yaptıran polis memuru Demet Çubukçu’nun ismini verdikleri öğrenildi.

Kadın polis, uygulama noktasında sancısı tutan hamile kadına doğum yaptırdı
OYNAT 00:53
Kadın polis, uygulama noktasında sancısı tutan hamile kadına doğum yaptırdı
Adana'da hastaneye giderken uygulama noktasında sancısı tutan kadın, burada görevli kadın polisin yardımı ile doğum yaptı. Dünyaya uygulama noktasında gözlerini açan bebeğe polisin adı verildi.


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Doğumu polis yaptırdı

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Uygulama noktasında doğan bebeğe polisin adı verildi.
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