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ADANA

Adana'da ilginç anlar: Kurbanlık keçi çatıdan düştü

Adana’da kurbanlık keçi, kaçtığı çatıdan düştü. Keçinin düştükten hemen sonra ise kaçmaya çalışması dikkat çekti.

Haber Merkezi İHA
Adana haberleri: Kurbanlık keçi çatıdan düştü
Kurbanlık keçinin 2 katlı müstakil evin çatısına çıktığı ve dengesini kaybedip düştüğü görüldü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi’nde çekilen ve sosyal medyaya yüklenen görüntüde kurbanlık keçinin 2 katlı müstakil evin çatısına çıktığı ve dengesini kaybedip düştüğü görüldü.

Adana’da kurbanlık keçi çatıdan düştü
OYNAT 00:25
Adana’da kurbanlık keçi çatıdan düştü
Adana'da kurbanlık keçi, kaçtığı çatıdan düştü. Bu anlar saniye saniye kaydedildi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde çekilen ve sosyal medyaya yüklenen görüntüde kurbanlık keçinin 2 katlı müstakil evin çatısına çıktığı ve dengesini kaybedip düştüğü görüldü. Keçinin düştükten hemen sonra ise kaçmaya çalışması dikkat çekti. Bu sırada aşağıda bekleyen bir vatandaş kaçan keçiyi yakaladı. Bu anlar saniye saniye kaydedildi.


Keçinin düştükten hemen sonra ise kaçmaya çalışması dikkat çekti.

İHA

Bu sırada aşağıda bekleyen bir vatandaş kaçan keçiyi yakaladı.

Kurbanlık koyunu motosiklette aralarına alarak taşıyan iki arkadaş oluşturdukları ilginç görüntü ile gündem oldu
OYNAT 00:59
Kurbanlık koyunu motosiklette aralarına alarak taşıyan iki arkadaş oluşturdukları ilginç görüntü ile gündem oldu
Gaziantep'te iki arkadaş aldıkları kurbanlığı motosiklette taşıdı. Kurban Bayramının son günü aldıkları kurbanlığı motosiklette aralarına alarak kesime götüren iki kafadar ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Motosiklete kask takmadan iki kişi ve bir koyun olarak binen kafadarlar sürücülerin şaşkın bakışları arasında kent merkezinde ilerlediler. Zaman zaman hareketlenmeye çalışan kurbanlığı zapt etmekte zorlandığı görülen motosiklettekiler daha sonra gözden kayboldu.


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