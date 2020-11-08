Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Adanada para meselesi yüzünden kardeşini boğazından bıçaklayarak öldürdü
3. SAYFA ADANA

Adana haberleri: Tartıştığı kardeşini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Adana'da para meselesi yüzünden kardeşini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Adana'da iki kardeş arasında çıkan kavga ölümle bitti. 33 yaşındaki Celal Bozkurt, kendisi gibi tarım işçisi olan 27 yaşındaki kardeşi Serkan Bozkurt'u para meselesi yüzünden çıkan tartışmada boğazından bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Celal Bozkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Kardeşini boğazından bıçaklayarak öldüren Celal Bozkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kardeşini boğazından bıçaklayarak öldüren Celal Bozkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da 5 Kasım günü saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde iki kardeş arasında bir tartışma çıktı. Her ikisi de tarım işçisi olan Celal ve Serkan Bozkurt kardeşler sokakta yürüdükleri sırada para meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Sinir krizi geçirip dehşet saçtı: Çocuğu ve karısını öldüresiye dövdü
GÜNDEM
Sinir krizi geçirip dehşet saçtı: Çocuğu ve karısını öldüresiye dövdü

Hastanede hayatını kaybetti

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Celal Bozkurt, cebinden çıkardığı bıçakla kardeşini boğazından yaraladı. Kanlar içinde kalan Serkan Bozkurt yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Serkan Bozkurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Bozkurt, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Celal Bozkurt ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü: Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti
GÜNDEM
Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü: Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti

Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Emniyetteki ifadesinde kardeşiyle para meselesi yüzünden tartıştıklarını ve kendisine hakaret etmesi üzerine öfkelenip, bıçakladığını söyleyen Celal Bozkurt, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bozkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

16 yaşındaki genç dehşet saçtı: Eli kız arkadaşına dokunan yaşlı adamı, tabanca kabzasıyla döverek öldürdü
GÜNDEM
16 yaşındaki genç dehşet saçtı: Eli kız arkadaşına dokunan yaşlı adamı, tabanca kabzasıyla döverek öldürdü
Abone Ol Google News
Kardeşinin boğazını kesti

Kardeşinin boğazını kesti

İki kardeş arasında çıkan borç kavgası ölümle bitti.
Ceza yazmayın,annem beni öldürür

Ceza yazmayın,
annem beni öldürür

13 yaşındaki çocuk, izinsiz aldığı otomobille kaza yaptı.
Gözümle görmediğime inanmam

Gözümle görmediğime inanmam

​Maske uyarısına verilen cevaplar şaşırttı.
Tarihi keşif

Tarihi keşif

Bin 500 yıllık bozulmamış iskelet ve yanında ölü yemeği bulundu.
Trump'ı anlıyorum,<br>ben de kaybettim

Trump'ı anlıyorum,
ben de kaybettim

​ABD başkanlığına seçilen Joe Biden zafer konuşması yaptı.
Trump vazgeçmiyor

Trump vazgeçmiyor

"Bu seçimleri, 71 milyon yasal oyla ben kazandım."

Zafere çok yaklaştık

Zafere çok yaklaştık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ'la ilgili müjdeyi verdi.
ABD'nin yeni başkanı Biden

ABD'nin yeni başkanı Biden

​Trump sonucu golf oynarken öğrendi.

Gol iptali doğru mu?

Gol iptali doğru mu?

​Fenerbahçe'nin sayılmayan golü tartışma çıkardı.
Biden'a Türkiye'den <br>ilk tebrik

Biden'a Türkiye'den
ilk tebrik

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan açıklama yaptı.
O proje çöktü

O proje çöktü

​ABD'nin Barzani ile PKK'yı birleştirme hayalleri suya düştü.
Şuşa için<br>geri sayım

Şuşa için
geri sayım

​16 köy daha işgalden kurtarıldı.
Seville yaptırımı

Seville yaptırımı

​TPAO yöneticilerine uygulanan Kıbrıs cezası uzatıldı.
Ekonominin <br>kuralları yeniden

Ekonominin
kuralları yeniden

​Toparlanmanın U şeklinde olabilir.
Fransa’da Türklere bir ırkçı saldırı daha

Fransa’da Türklere bir ırkçı saldırı daha

​'Yedi yıldır buradayım, ilk kez başıma geliyor.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.