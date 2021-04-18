Kaza sonrası öldüresiye dövülen şahsın anlattıkları şoke etti: Pusuya düşürüldüm!

Kazadan sonra bir grup tarafından sopalarla darbedildiğini iddia eden Vural, olayı azmettiren kişinin mahallelerinde bulunan komşusu M.G. olduğunu söyledi.

Kaza, 13 Nisan'da Yumurtalık ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Organik gübre üretimi ve zirai danışmanlık işiyle uğraşan Refik Vural, müşterisinin ürünleri kontrol etmek için otomobiliyle yola çıktığı sırada karşı şeritten gelen traktörle kafa kafaya çarpıştı.

Kaza anı ise otomobil içinde bulunan kamera tarafından anbean kaydedildi. Vural, traktör sürücüsünün kasıtlı olarak aracına çarptığını iddia ederek, kazanın ardından otomobilinden indikten sonra kimliği belirsiz bir grup genç tarafından sopalarla darbedildiğini öne sürdü.

Vural, kaza öncesi motosikletli kişilerin kendisini takip edip pusu kurduğunu ve traktör sürücüsünün kasıtlı olarak çarptığını öne sürdü.

Darp raporu aldıktan sonra hukuk mücadelesi başlatan Vural, daha önceden de darp edildiğini ve olayı gerçekleştirenler ile traktörle öldürmeye teşebbüs eden kişiyi yönlendirenin Yeşilköy Mahallesi'ndeki komşuları M.G. olduğunu söyledi. Vural, M.G. ile aralarında geçmişten bu yana çeşitli nedenler yüzünden anlaşmazlık olduğu ve mahallede M.G.'ye karşı olduğu için kendisine kin beslendiğini ileri sürdü.

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Vural, kaza öncesi motosikletli kişilerin kendisini takip edip pusu kurduğunu ve traktör sürücüsünün kasıtlı olarak çarptığını öne sürdü.

KAZA SONRASI SALDIRDILAR

Kaza günü yaşananları anlatan Vural, "Komşu mahalleden geçtim, tarlada 1 saat durduktan sonra dönüşe geçtim. Bir motosikletlinin yol kenarında beklediğinden şüphelendim ama ilerlemeye devam ettim. Sonra bir kuşa çarptım ve durdum. Bakmak için aşağı inip otomobilime bindikten sonra motosikletli kişi tekrar geldi. Sonra ben yoluma devam ettim. Karşıdan gelen bir traktör, şeridinden çıktı. Ben sağa doğru biraz daha yanaştım, 2-3 metre kala direksiyonu kırarak üzerime sürdü. Şoku atlatıp kapıyı açmaya çalıştığımda kapının sıkışmış olduğunu gördüm. Dışarı çıktım. Bana çarpan traktör sürücüsü yerde kıvranıyordu. Telefonla jandarmayı aradım, ambulans talep ettim. Sonra sağdan soldan eli sopalı çocuklar çıktı ve bana saldırmaya başladılar. Geriden gelen motosiklettekiler de beni darbetti" dedi.

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Vural, traktör sürücüsünün kasıtlı olarak kendisine çarptığını ve olay sonrası sopalarla darp edildiğini öne sürdü.

‘BANA PUSU KURDULAR’

Kendisine pusu kurulduğunu düşündüğünü ifade eden Vural, “Yol kenarında gördüğüm motosikletli kişiler de ne zaman, nereden geçeceğimi belirlemem için keşif yapıyordu. Traktörü kullanan kişiye de haber veriyordu. Kazadan bir şekilde sağ çıktım ancak beni bu şekilde öldürmeye çalıştılar. Beni darbettikten sonra kaçtılar. Ben de arkalarından bir süre gidip, ‘Hani beni öldürecektiniz?’ diye bağırdım. Sonra adam toplayıp geleceklerini söylediler. Bir daha da görmedim. Ambulansla hastaneye gidip, darp raporu aldım. Özellikle M.G. hakkında şikayetçiyim. Adaletin tecelli etmesini, bu mahallenin de eski haline dönmesini istiyorum” diye konuştu.

Vural aynı şahısların geçtiğimiz yıl evini de bastıklarını öne sürdü

OTOBÜSLE GELİP, ORAKLA EVİMİ BASTILAR

M.G.’nin, kendisini eleştiren kişilere tehdit ve darp uyguladığını öne süren Vural, daha önce de sosyal medyadan eleştirel paylaşımlar yapan yeğenleri ve mahalledeki bir kızın darbedildiğini iddia etti. 2018’de muhtar adayı olduğunu açıklaması üzerine tehdit ve tepkilerin arttığını iddia eden Vural, “2020’nin Eylül ayında bu kez de namusuma dil uzatılıp, evime baskın yapıldı. O gün evime otobüsle gelen onlarca çocuk tarafından darbedildim. Hatta ellerindeki orakları, karnıma saplamaya çalıştılar. Ben de içeriden av tüfeğiyle havaya ateş açmasaydım, bu röportajı yapamıyor olacaktım. Orakla saldırırlarken güvenlik kamerası görüntüleri de var. O zamanlarda da şikayetçi oldum ancak yaşları küçük olduğu için dava süreci uzadı. Azmettirici M.G.'ye delil yetersizliği olduğu için hiçbir işlem yapılmadı” diye konuştu.

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Vural aynı şahısların geçtiğimiz yıl evini de bastıklarını öne sürdü

FOTOĞRAF 11 Olay, dün öğle saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Kendisine ait yemek şirketinde çalışan Levent Sözen (36), boşanma aşamasındaki özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Nergiz Sözen (30), eşinin kendisine yaklaşmaması için koruma kararı aldı. Bunun üzerine 4 aylık bebekleri Asya Sözen’i görmek için mahkemeye başvurdu. Mahkemenin görüş onayı vermesinin ardından boşanma aşamasında olduğu Nergiz Sözen ile konuşan Levent Sözen, Nergiz Sözen’in annesinin Çankaya’da ki evinde buluşma kararı aldılar. Olanları an be an kaydeden güvenlik kamerasındaki görüntülere göre, villa tipi evde çocuğunu görmeye gelen Levent Sözen, beraberinde 2 ablası ve annesini de getirdi. Levent Sözen, evin salon kısmında bebeğini kucağına aldığı sırada cama yaklaştı ve bir anda camı açarak aşağıya atladı. Görüntülerin devamında, Levent Sözen, 4 aylık bebeği camdan kaçırırken annesinin battaniye uzattığı anlar ve daha sonra ablasının ise camı arkasından kapatması pes dedirtti. Anne Nergiz Sözen’in iddiasına göre, bebeği camdan kaçıran baba, daha sonra bahçe demirlerinin dışında bulunan bir kişiye bebeği vererek kayıplara karıştı. Olayın ardından şikayetçi olan talihsiz kadın bebeğinin bulunmasını bekliyor. 4 aylık bebeği camdan kaçırıp bahçe duvarından hiç tanımadıkları birine verdiklerini ve bebeğinin kimde olduğunu bilmediğini söyleyen acılı anne Nergiz Sözen “Bebeğimi kaçıran asıl kişi aslında bahçenin dışında bekleyen kır saçlı kişidir. Bebeğimi aldı ve o götürdü. Babası ise başka arabaya binerek kaçtı” dedi. Yaşadığı korku dolu anlatan anne Sözen, “1 hafta önce alkol bağımlığından dolayı ve düzenli olarak uğradığım psikolojik ve fiziksel şiddetten dolayı evden ayrılma kararı aldım. Hemen avukat ile görüşüp boşanma davasını başlattık. Çok hızlı bir şekilde mahkemeye başvurduk. Hemen koruma ve tedbir kararı çıkarıldı. Boşanma davası aynen devam ediyordu. Bu süreçte bir kaç gün içerisinde hemen mahkeme ara karar verip refakatçi eşliğinde baba çocuğunu görsün. Biz mahkeme kararını asla ikiletmedik. Bugün ilk kez çocuğunu görme hakkı vardı. Biz mahkemenin kararını uygulamak için koruma kararının olmasına rağmen burada refakatçi eşliğinde çocuğu göstermek için annemin evine geldik. Burada çocuğu gördükleri esnada camdan çocuğu kaçırıyor ailesi de işbirliği içerisinde. Önce çocuğu gezdiriyor salonun ortasındaki bölgede daha sonra ailesiyle birlikte kontrol ediyorlar her yeri ve buradan camı açıp kendisi atlıyor dışarı ve tanımadığım kır saçlı bir adama komşularda gördü peşimden koşan dayımda gördü. Kır saçlı bir adama çocuğu verip çitlerden araç değiştirerek kaçıyorlar. Çocuğuma bakabilecek durumda değil bir insan. Benim çocuğumun hızlı bir şekilde bulunup bana teslim edilmesi gerekiyor. Çocuğumun hayati tehlikesi var. Yaşamından endişe ediyorum. Başına bir iş gelmesinden korkuyorum. Ben daha yeni anne oldum. Bunları yaşatan ailesi oğullarıyla iletişim kuruyorlar. Nerede oldukları biliyorlar. Burada camları kolladılar. Ablası camları kapadı biz peşinden koşamayalım diye. Bebeği annesinden ayırdılar el birliğiyle. Bana kabusu yaşatıyorlar. Dört aylık bebeği camdan atlayarak kaçırdı Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan çocuk kaçırma olayı film sahnelerini aratmadı. Boşanma aşamasında olduğu ve koruma kararı nedeniyle eşine yaklaşması yasak olan baba, mahkeme kararı ile çocuğunu gördüğü sırada anne ve ablasının yardımı ile evin camından atlayarak 4 aylık bebeği kaçırdı. Babanın bebeği kaçırma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında bebeği ve babasını her yerde arıyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 Van'da akrabalar arasında silahlı kavga Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan silahlı kavgada muhtar hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde akraba olan iki aile arasında çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada mahalle muhtarı Sait Ö., abisi Y.Ö. ve kardeşi R.Ö. yaralandı. Ağır yaralı olan muhtar Sait Ö., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, abisi Y.Ö. ve kardeşi R.Ö. ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayda ağır yaralanan muhtar Sait Ö. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, olayın failinin ise halen arandığı bildirildi. BiP'te paylaş

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