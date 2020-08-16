Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Adanada bir kişi uyuşturucu parası vermedi diye annesinin evini yaktı
3. SAYFA

Adana haberleri: Uyuşturucu parası vermeyen annesinin evini yaktı

Adana'da bir kişi uyuşturucu parası vermedi diye annesinin evini yaktı

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mashar K., para istediği için tartıştığı annesi Cennet K.’nin evini kundaklayıp kaçtı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, apartmandaki bazı vatandaşlar da dumandan etkilendi. Polis, Mashar K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Adana'daki olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi’ndeki 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mashar K., uyuşturucu parası istemek için birlikte yaşadığı annesi Cennet K.’nin evine geldi. Annesi Cennet K.'nin para vermeyi reddetmesi üzerine Mashar K.'nin sinirlenerek evi ateşe verip kaçtığı iddia edildi. Alevler kısa sürede evi sarınca anne Cennet K.’nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen apartman sakinlerine çevredekiler müdahale etti.

Dumandan etkilenen apartman sakinlerine çevredekiler müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Cennet K.’nin dairesindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

5 yıldır uyuşturucu kullanıyormuş

Anne Cennet K., oğlu Mashar K.’den 3 kez şikayetçi olduğunu ancak serbest bırakıldığını öne sürerek, 5 yıldır uyuşturucu madde kullandığını söyledi. Cennet K., ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Cennet K.’nin dairesindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Su bidonu içinde bulundu: İnsan beynini kısa sürede yok ediyor
GÜNDEM
Su bidonu içinde bulundu: İnsan beynini kısa sürede yok ediyor


Apartmandakiler tepkili

Apartman sakinleri ise Mashar K.’nin her gün uyuşturucu madde kullandığını iddia ederek, “Bugün de annesiyle kavga edip, kendi evini yaktı. Komşularıyla sürekli tartışıyor. İnsanları toplayıp geliyor. Evimizi yaktı, mağduruz. Bize yardım edin. Elinde bıçakla kimseyi bırakmayacağını söyledi. Gece olsaydı, biz ne yapacaktık” dedi.


Polis ekipleri, annesi Cennet K.’nin evini kundaklayan Mashar K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

İngiltere’de Trump'ın resmedildiği uyuşturucu ele geçirildi: Son derece tehlikeli
DÜNYA
İngiltere’de Trump'ın resmedildiği uyuşturucu ele geçirildi: Son derece tehlikeli
Abone Ol Google News
Piknikçilere havadan denetim

Piknikçilere havadan denetim

​Polis ekipleri ve yunus motosikletli timler nöbet tutuyor.
Bir milyon dolar gelir elde edecek

Bir milyon dolar gelir elde edecek

Hollandalılar Kulaca salçasından vazgeçmiyor.
Kendi düğünlerine katılamayacaklar

Kendi düğünlerine katılamayacaklar

İki gelin adayının testi pozitif çıktı.
Alçak bir plandır

Alçak bir plandır

MHP lideri Bahçeli, Joe Biden'ın sözlerine tepki gösterdi.
Kırmızı listedeydi:<br>Etkisiz hale getirildi

Kırmızı listedeydi:
Etkisiz hale getirildi

​MİT'in istihbaratıyla operasyon düzenlendi.
Yeni Navtex ilanı

Yeni Navtex ilanı

Yavuz, Doğu Akdeniz'de çalışmalara başlayacak.
Yeni bir Ayder <br>ortaya çıkacak

Yeni bir Ayder
ortaya çıkacak

Erdoğan, Ayder Yaylası'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Barbaros'a<br> refakat ediyor

Barbaros'a
refakat ediyor

Milli Savunma Bakanlığından Kemalreis paylaşımı.
İmzayı attı

İmzayı attı

​Sassuolo, Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı.
THY'nin uçuş planlaması belli oldu

THY'nin uçuş planlaması belli oldu

İşte THY'nin eylül ayı uçuş başlayacağı noktalar.
Yerli imkanlarla geliştirilecek

Yerli imkanlarla geliştirilecek

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, müjdeyi verdi.
NASA paylaştı

NASA paylaştı

​Burası Antalya: Uzay istasyonundan çekildi.
Biden'in skandal sözlerine sert tepki

Biden'in skandal sözlerine sert tepki

"Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz."
Bu sonucu bekliyorduk

Bu sonucu bekliyorduk

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklama.
İstanbul'da<br> yangın paniği

İstanbul'da
yangın paniği

Mahalleli kendini sokağa attı.
Kimlerle görüştüğü ortaya çıktı

Kimlerle görüştüğü ortaya çıktı

Türkiye siyasetini dizayn etmeye kalkışan Biden'ın o toplantısında kimler vardı?
200 bin kişi ölebilir

200 bin kişi ölebilir

Uzman isim ilçe ilçe uyardı: Felaketin ayak seslerini duyuyorum.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.