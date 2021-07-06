Üzerinde çelik yelekle yakalanan şahıstan ilginç savunma: Cezaevinden çıktım hasımlarım var

İsmail Özyer adlı başka bir vatandaş da hayvanı merak ettiklerini ifade ederek, “Bu hayvan yaptığımız araştırmaya göre iguana gibi duruyor. Tam net bilmiyoruz. Saldırıyor mu, ne yapıyor, onu da bilmiyoruz. Daha önce burada böyle bir hayvan görmedik. Hayvanat bahçesinde gördük şeklinde konuştu