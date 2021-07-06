Gündem Üzerinde çelik yelekle yakalanan şahıstan ilginç savunma Cezaevinden çıktım hasımlarım var
ADANA

Üzerinde çelik yelekle yakalanan şahıstan ilginç savunma: Cezaevinden çıktım hasımlarım var

Adana’da polisin sabit denetleme yaptığı noktada ‘dur’ ihtarına uymayıp dubalara çarparak kaçan otomobil 10 kilometre sonra önü kesilerek yakalandı. Yolcu konumunda bulunan kişi üzerinde çelik yelekle yakalandı. Çelik yelek giyen kişi, “Cezaevinden çıktım, hasımlarım var” diye kendisini savundu.

Haber Merkezi AA
Adana haberleri: Üzerinde çelik yelekle yakalandı hasmım var dedi
Polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, çelik yelekle yakalanınca "Cezaevinden çıktım hasımlarım var" dedi.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu’nda sabit yol kontrol uygulaması yapan polis, 34 BSR 166 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

İhtara uymayan otomobil sürücüsü uygulama noktasında dubaları devirerek kaçmaya başladı. Uygulama noktasındaki polis durumu telsiz ile bildirmesinin ardından aracın kaçış güzergahında önlem alındı.

Dur’ ihtarına uymayıp dubalara çarparak kaçan otomobil 10 kilometre sonra önü kesilerek yakalandı.
Dur’ ihtarına uymayıp dubalara çarparak kaçan otomobil 10 kilometre sonra önü kesilerek yakalandı.

ÖNÜ KESİLEREK YAKALANDI

Uygulama noktasından kaçan otomobil ara sokaklarda girerek yoluna devam etti. Bir süre sonra ana arter üzerine çıkan otomobil Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına yakalandı. Bunun üzerinde Yüreğir Devriye Ekipleri, aracın kaçış güzergahında önünü keserek yakaladı.

Çelik yelek giyen kişi, “Cezaevinden çıktım, hasımlarım var” diye kendisini savundu.
Çelik yelek giyen kişi, “Cezaevinden çıktım, hasımlarım var” diye kendisini savundu.

'CEZAEVİNDEN ÇIKTIM HASIMLARIM VAR'

Araçtan indirilen ismi öğrenilemeyen sürücü ve Azat D.’nin üzerleri arandı. Yapılan aramada Azat D.’nin kıyafetinin altına çelik yelek giydiği belirlendi. Gazetecilerin neden çelik yelek giydin sorusuna Azat D., ”Cezaevinden çıktım, hasımlarım var” diye cevap verdi.

Sürücü ve çelik yelek giyen Azat D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahısların kaçtığı otomobil ise detaylı incelenmek üzere polis otoparkına çekildi.

Bodrum'da iguana alarm: Uykudan uyandı görünce şok oldu
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Egzotik kertenkele türü olan yaklaşık bir metre uzunluğundaki iguana, Yahşi Mahallesi'ndeki bahçe içerisindeki bir eve geldi. Evdeki kanepe üzerinde uyuyan 73 yaşındaki Saadet Ayaz, uyandığında iguana ile karşılaşınca kısa süreli şok yaşadı.
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Ayaz'ı gören iguana korkarak kaçıp bahçedeki ağaca tırmandı. Uzun süre ağacın dalında bekleyen hayvan, birkaç deneme yapsa da aşağı inemedi. Olayı duyan bölge sakinleri de ağacın altında toplandı. Mahalleli cep telefonları ile ilk defa gördükleri hayvanı görüntülemeye çalıştı.
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İhbar üzerine Milas Milli Parklar Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi görevlileri bölgeye geldi. Görevliler, sırık, kepçe ve ağlarla dut ağacındaki hayvanı kurtarmaya çalıştı. İguana korkuyla önce zeytin ağacına ardından yan taraftaki çam ağacına geçti. Bunun üzerine Bodrum Belediyesi görevlisi, çam ağacına çıktı. Görevliler ve vatandaşlar, uzun uğraşlar sonucu hayvanı çam ağacının dalından alıp kafese koydu.
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Vatandaşlar kafes içerisine alınan iguanayı yakından görebilmek için birbirleriyle yarıştı. İguana, Milas Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Aydın'ın Nazilli ilçesindeki hayvanat bahçesine götürüldü. Hayvanın bölgedeki bir evden kaçtığı düşünülüyor.<br>​<br>​ İguanayı nasıl gördüğünü anlatan Saadet Ayaz, “Şurada yatıyordum, görünce hemen kardeşime bağırdım. Komşumuz Zeynep'e de haber verdim. Sürünerek buradan gitti, ağaca çıktı. Daha önce böyle bir hayvan görmedim. İlk defa görüyorum diye konuştu.
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İsmail Özyer adlı başka bir vatandaş da hayvanı merak ettiklerini ifade ederek, “Bu hayvan yaptığımız araştırmaya göre iguana gibi duruyor. Tam net bilmiyoruz. Saldırıyor mu, ne yapıyor, onu da bilmiyoruz. Daha önce burada böyle bir hayvan görmedik. Hayvanat bahçesinde gördük şeklinde konuştu
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Sami Eriş adlı mahalle sakini de, Tuhaf bir hayvan, daha önce görmedim. Hayvan ağacın başından inmiyor, korkuyor hayvan. Bizden korkuyor, ne yapsın. Değişik bir hayvan dedi.
Bodrum'da iguana alarm: Uykudan uyandı görünce şok oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 73 yaşındaki Saadet Ayaz, uyandığında bir iguana ile karşılaştı. Korkup ağacın başına çıkan hayvan uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak koruma altına alındı.

Eminönü'nde ortalık savaş alanına döndü: Esnaf birbirine girdi
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Olay, geçtiğimiz cuma günü öğleden sonra Rıza Paşa Han'da meydana geldi. Aynı bölgede iş yapan iki grup esnaf arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
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Tarafların birbirlerine küfür etmesiyle sözlü tartışma kavgaya döndü. Ortalığın savaş alanına döndüğü yumruklu kavga handaki cansız mankenler yerlere düştü.
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Kavga edenlerden birinin cansız mankenlerin konulduğu demir direkle saldırdığı görüldü. Kalabalık iki grubun handaki kavgası sokağa taştı.
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Yoğunluğun yaşandığı sokaktan geçenler kavga nedeniyle zor anlar yaşadı.
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Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Kavgada tüm yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Eminönü'nde ortalık savaş alanına döndü: Esnaf birbirine girdi
İstanbul Eminönü'ndeki bir handa, iki grup esnaf arasında handa çıkan tartışma, yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, cansız mankenlerin konulduğu demir direği alarak saldırdı. Handaki kavga sokağa taştı, ortalık adeta savaş alanına döndü.
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Çelik yelekle yakalanan şahıstan ilginç savunma.
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