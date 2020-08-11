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Gündem Adanada şaşırtan görüntü Yüzlerce kilo soğan Karataş sahiline vurdu
ADANA

Adana haberleri: Yüzlerce kilo soğan Karataş sahiline vurdu

Adana'da şaşırtan görüntü: Yüzlerce kilo soğan Karataş sahiline vurdu

Adana'nın Karataş ilçesinde Akdeniz'in dalgalarıyla Bahçe Plajı'nı dolduran yüzlerce kilo soğan şaşırttı. Yetkililer plajdaki yüzlerce kilo olduğu belirlenen soğanların, Akdeniz'e akan Ceyhan Nehri'ne dökülmüş olabileceğini oradan da dalgaların Karataş sahiline getirmiş olma ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.

Haber Merkezi AA
Belediye ekipleri sahilde temizlik çalışması yaptı.
Belediye ekipleri sahilde temizlik çalışması yaptı.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, yaptığı açıklamada, Bahçe mevkisine sahili dolduran soğanlarla ilgili vatandaşlardan şikayet aldıklarını kaydetti.

Konuyla ilgili çalışma yaptıklarını, ancak bunun kim ya da kimler tarafından döküldüğünü tespit edemediklerini aktaran Topuz, "Bu girişimi salgın sebebiyle zor günler geçiren ülkemizde üreticiye, emekçiye ve vatana yapılan saygısızlık olarak değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

DHA
Belediye ekipleri sahilde temizlik çalışması yaptı.

Yalova'da yaklaşık 2 metre uzunluğunda 200 kilogramlık ölü orkinos sahile vurdu
GÜNDEM
Yalova'da yaklaşık 2 metre uzunluğunda 200 kilogramlık ölü orkinos sahile vurdu

Topuz, sahilde bu tür görüntülerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Belediye ekipleri sahilde temizlik çalışması yaptı.

DHA
Belediye ekipleri sahilde temizlik çalışması yaptı.

Ceyhan Nehri'ne dökülmüş olabilir

Yetkililer plajdaki yüzlerce kilo olduğu belirlenen soğanların, Akdeniz'e akan Ceyhan Nehri'ne dökülmüş olabileceğini oradan da dalgaların Karataş sahiline getirmiş olma ihtimali üzerinde durduklarını bildirdi.

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