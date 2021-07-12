Gündem Bisikleti çalınan Sinanın gözyaşları
ADANA

Bisikleti çalınan Sinan’ın gözyaşları

Adana’da babasının bisikletiyle markete giden 15 yaşındaki Sinan Duygucu’nun bisikleti çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken Sinan gözyaşlarıyla hırsıza seslenip bisikletini istedi.

Haber Merkezi İHA
Adana hırsızlık... Bisikleti çalınan Sinan’ın gözyaşları
Sinan Duygucu, gözyaşları içerisinde bisikletini çalan hırsıza seslendi.


Olay, 9 Temmuz Cuma günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. 15 yaşındaki Sinan Duygucu, öğle saatlerinde babası Ali Duygucu’ya (53) ait bisikletle markete gitti.

Bisikleti marketin girişinde kilitlemeden bırakan Duygucu, markete girdiği sırada ise kimliği belirsiz bir kişi bisikleti alarak kaçtı. Olay anı ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Marketten çıkınca bisikleti göremeyen Sinan Duygucu, durumu ailesine haber verdi. Polise giden Sinan ve ailesi hırsız hakkında şikayetçi oldu.

Sinan markete girdikten 3 saniye sonra hırsız bisikleti çaldı.
İHA
Sinan markete girdikten 3 saniye sonra hırsız bisikleti çaldı.

3 SANİYE SONRA ÇALMIŞLAR

Sinan Duygucu, gözyaşları içerisinde bisikletini çalan hırsıza seslendi. Duygucu, “Bisikletle markete gittim. Markete girip çıktığımda bisiklet ortalıkta yoktu. Ben bisikleti bıraktıktan 3 saniye sonra karşıdan gelen adam bisikleti alıp gitmiş” diye konuştu.

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Hırsızlık kameraya böyle yansıdı.
İHA
Hırsızlık kameraya böyle yansıdı.

"BABAM EKMEK PARASI KAZANIYORDU"

Babasının o bisikletle çalıştığını sebze ve meyve haline gidip geldiğini anlatan Duygucu, “Babam emekli değil, işe o bisikletle gidip geliyordu. Onunla ekmek parası kazanıyordu. Böyle bir şey olur mu ya. Geliyorlar burada bisikletimizi çalıyorlar, ayıptır ya. Karaktersizlik bu. Babam halde 3 kuruş para kazanıyor ona da gelip göz koyuyorlar. Ayıp günahtır. O bisiklet buraya gelecek. O bisiklet babamın emektarıydı” ifadelerini kullandı.

Sinan Duygucu ağlayarak hırsıza seslendi.
İHA
Sinan Duygucu ağlayarak hırsıza seslendi.
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