Bisikleti çalınan Sinan’ın gözyaşları



Olay, 9 Temmuz Cuma günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. 15 yaşındaki Sinan Duygucu, öğle saatlerinde babası Ali Duygucu’ya (53) ait bisikletle markete gitti.

Bisikleti marketin girişinde kilitlemeden bırakan Duygucu, markete girdiği sırada ise kimliği belirsiz bir kişi bisikleti alarak kaçtı. Olay anı ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Marketten çıkınca bisikleti göremeyen Sinan Duygucu, durumu ailesine haber verdi. Polise giden Sinan ve ailesi hırsız hakkında şikayetçi oldu.

İHA Sinan markete girdikten 3 saniye sonra hırsız bisikleti çaldı.

3 SANİYE SONRA ÇALMIŞLAR

Sinan Duygucu, gözyaşları içerisinde bisikletini çalan hırsıza seslendi. Duygucu, “Bisikletle markete gittim. Markete girip çıktığımda bisiklet ortalıkta yoktu. Ben bisikleti bıraktıktan 3 saniye sonra karşıdan gelen adam bisikleti alıp gitmiş” diye konuştu.

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İHA Hırsızlık kameraya böyle yansıdı.

"BABAM EKMEK PARASI KAZANIYORDU"

Babasının o bisikletle çalıştığını sebze ve meyve haline gidip geldiğini anlatan Duygucu, “Babam emekli değil, işe o bisikletle gidip geliyordu. Onunla ekmek parası kazanıyordu. Böyle bir şey olur mu ya. Geliyorlar burada bisikletimizi çalıyorlar, ayıptır ya. Karaktersizlik bu. Babam halde 3 kuruş para kazanıyor ona da gelip göz koyuyorlar. Ayıp günahtır. O bisiklet buraya gelecek. O bisiklet babamın emektarıydı” ifadelerini kullandı.