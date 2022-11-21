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ADANA

Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 75 gözaltı kararı

Adana merkezli 8 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 75 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Haber Merkezi DHA
Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 75 gözaltı kararı
Adana

Adana merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 75 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerine 'gaybubet evi' ayarlayan, yine firari örgüt üyelerine sahte kimlik ayarlayarak yasa dışı yoldan ülke dışına kaçmalarını organize eden, öğrenci evleri yönelik yeniden yapılanma içerisinde olan, örgüte finans sağlayan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan ve örgüt içindeki sohbet toplantılarına katılan 75 şüpheliyi teknik ve fiziki çalışmalarla tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkarmasının ardından TEM ekipleri, Adana merkezli 8 ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 8 ilde 75 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.

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