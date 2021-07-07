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ADANA

İki ilde FETÖ operasyonu: Altı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. Adana ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı olarak harekete geçen güvenlik güçleri altı şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Haber Merkezi AA
Adana merkezli iki ilde son dakika FETÖ operasyonu
Adana ve Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu.

Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda yürüttükleri çalışmada örgüt hiyerarşisi içinde kod adı kullandığı, büfe ve ankesörlü hatlardan ardışık olarak arandığı, mahrem yapı içerisinde bulunan örgüt mensuplarıyla irtibat kurduğu, KHK ile kapatılan SAMEDER'de faaliyet gösterdiği, Banka Asya hesaplarında örgüt talimatı doğrultusunda artırımda bulunduğu, yakalanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhislerinde adı geçtiği belirtilen 6 şüphelinin bulunduğu yeri tespit etti.

Adana'da 5 ve Kahramanmaraş'taki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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