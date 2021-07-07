İki ilde FETÖ operasyonu: Altı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. Adana ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı olarak harekete geçen güvenlik güçleri altı şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Haber Merkezi 07 Temmuz 2021, 08:27 Son Güncelleme: 07 Temmuz 2021, 08:31 AA