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Adana Mersin bölgesel tren seferleri yeniden başladı

TCDD, Adana-Mersin-Adana bölgesel trenlerinin seferlerine yeniden başladığını bildirdi. Seferlerle ilgili detaylı bilgiye kurumsal siteden ulaşılabiliyor.

11:49 . 21/02/2023 Tuesday
AA
TCDD

TCDD

Şirketin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgiye yer verildi:

"Adana-Mersin-Adana bölgesel trenlerimiz seferlerine yeniden başlamıştır. Gün içindeki ilk seferi Adana'dan kalkış 06.45, Mersin'den kalkış ise 07.05 olarak belirlenmiş olan seferlerle ilgili detaylı bilgiye www.tcddtasimacilik.gov.tr kurumsal internet sitemizden ulaşabilirsiniz."



#tcdd
#tren
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
1 hour ago
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Adana Mersin bölgesel tren seferleri yeniden başladı
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