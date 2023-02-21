Adana Mersin bölgesel tren seferleri yeniden başladı
TCDD, Adana-Mersin-Adana bölgesel trenlerinin seferlerine yeniden başladığını bildirdi. Seferlerle ilgili detaylı bilgiye kurumsal siteden ulaşılabiliyor.
11:49 . 21/02/2023 Tuesday
AA
TCDD
Şirketin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgiye yer verildi:
"Adana-Mersin-Adana bölgesel trenlerimiz seferlerine yeniden başlamıştır. Gün içindeki ilk seferi Adana'dan kalkış 06.45, Mersin'den kalkış ise 07.05 olarak belirlenmiş olan seferlerle ilgili detaylı bilgiye www.tcddtasimacilik.gov.tr kurumsal internet sitemizden ulaşabilirsiniz."
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