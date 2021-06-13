Gündem Meteoroloji açıkladı İstanbul ve 38 ilde yağış bekleniyor
ERZURUM İSTANBUL

Meteoroloji açıkladı: İstanbul ve 38 ilde yağış bekleniyor

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Sivas ve Yozgat dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Adana, Osmaniye ve Mersin’in kuzey, Kahramanmaraş’ın güneybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
​Adana, Mersin, Erzurum, Kars hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Sivas ve Yozgat dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Adana, Osmaniye ve Mersin’in kuzey, Kahramanmaraş’ın güneybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.


  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 26
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 30
  • Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
  • Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
  • Samsun: Parçalı bulutlu 23
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 22
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 22
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

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